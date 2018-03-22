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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Апреля, 18:46 |
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Самый большой аквапарк на Дальнем Востоке построят в Хабаровске
«Это такая традиция – закладывать пятачок в основание фундамента для получения прибыли, чтобы из него выросло денежное дерево, и вложенные средства оправдались и принесли прибыль инвесторам. А центр радовал бы хабаровчан», - объяснил технический заказчик компании-застройщика «Броско» Вадим СУХАРЕВ.
Работы на объекте, который располагается на берегу Амура, начались в прошлом году. Сейчас все работы по закладке фундамента закончены. В мае начнётся возведение каркаса торгово-развлекательного центра.
Комплекс возводится только на деньги частных инвесторов. Сумма вложенных средств составляет более 6 миллиардов рублей. Подрядчиком в строительстве выступает турецкая компания с мировым именем, которая построила свыше 150 торговых центров в крупных городах России.
Первоначальный проект развлекательного комплекса с аквапарком претерпел изменения. Для строительства инфраструктурных объектов – парковки, заездов на территорию - потребовался дополнительный участок. Администрация города выделила землю площадью 4,2 гектара. По словам инвесторов, в торгово-развлекательном центре будут работать рестораны, кинотеатры, магазины. В комплексе вместе с аквапарком разместится фитнес-центр, развлекательные зоны для детей и пляж.
Проектом также предусмотрено строительство одного километра дороги-дублера возле торгово-развлекательного центра с аквапарком. Это позволит разгрузить транспортные потоки по улице Пионерской. Первую очередь комплекса строители сдадут в сентябре 2019 года. Как обещают инвесторы, аквапарк сможет принять первых посетителей в 2021 году.
«Это единственный на Дальнем Востоке торгово-развлекательный центр такого размера, где люди смогут сделать не только покупки, но и хорошо отдохнуть. Мы приветствуем любые инвестиции. Строительство означает создание новых рабочих мест, поступление налогов в бюджеты разных уровней», - сказал заместитель мэра Хабаровска по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности Сергей КАЗАЧЕНКО.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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