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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Хабаровская ТЭЦ-3 вошла в сотню лучших во Всероссийском конкурсе "Успех и безопасность–2016"
Итоги конкурса подводит министерство труда и социальной защиты Российской Федерации на основе рейтингов эффективности деятельности в области охраны труда организаций, муниципальных образований и субъектов Российской Федерации, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК».
Всего в конкурсе приняли участие 10 594 организации, из них 496 – производственные предприятия с количеством работников более 500 человек.
Хабаровская ТЭЦ-3 многократный победитель муниципальных и краевых конкурсов на лучшую организацию охраны труда. По итогам 2016 года электростанция завоевала 2 место в первом этапе краевого конкурса. Признание на всероссийском уровне электростанция заслужила за строгое соблюдение норм охраны труда, совершенствование трудовых условий, реализацию новых проектов.
На станции отмечают, что системный подход к оздоровлению и обучению персонала эффективен - в 2016 году по итогам медицинского обследования профзаболевания не обнаружены. С 2012 по 2016 год на предприятии не зарегистрировано ни одного несчастного случая.
Досье "Дальневосточного капитала": «Хабаровская генерация» – самый крупный филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания». Действует на территории Хабаровского края в городах Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Николаевск-на-Амуре, поселке Майский. Основной вид деятельности – производство электрической и тепловой энергии. В филиал входят семь электростанций (Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ-1, Майская ГРЭС, Николаевская ТЭЦ). Их общая установленная мощность: электрическая – 2231,3 МВт, тепловая – 6371,8 Гкал/час. Ежегодный объем выработки энергии: электрической – порядка 7 млрд 800,.9 млн кВтч; тепловой – порядка 10 млн 435,2 тыс. Гкал. Численность персонала – 3855 человек.
На фото: В учебных классах сотрудники Хабаровской ТЭЦ-3 в числе прочего отрабатывают навыки первой помощи.
- Хабаровская ТЭЦ-3 вошла в сотню лучших во Всероссийском конкурсе "Успех и безопасность–2016"
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