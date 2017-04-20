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19 Мая 2017, 12:48 | Регион сегодня

Хабаровская ТЭЦ-3 вошла в сотню лучших во Всероссийском конкурсе "Успех и безопасность–2016"

Хабаровская ТЭЦ-3 (входит в филиал "Хабаровская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания") вошла в сотню лучших производственных предприятий России с численностью более 500 человек по итогам Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда "Успех и безопасность–2016".

Итоги конкурса подводит министерство труда и социальной защиты Российской Федерации на основе рейтингов эффективности деятельности в области охраны труда организаций, муниципальных образований и субъектов Российской Федерации, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК».

Всего в конкурсе приняли участие 10 594 организации, из них 496 – производственные предприятия с количеством работников более 500 человек.

Хабаровская ТЭЦ-3 многократный победитель муниципальных и краевых конкурсов на лучшую организацию охраны труда.  По итогам 2016 года электростанция завоевала 2 место в первом этапе краевого конкурса. Признание на всероссийском уровне  электростанция заслужила за строгое соблюдение норм охраны труда, совершенствование трудовых условий, реализацию новых проектов.

На станции отмечают, что системный подход к оздоровлению и обучению персонала эффективен - в 2016 году по итогам медицинского обследования профзаболевания не обнаружены. С 2012 по 2016 год на предприятии не зарегистрировано ни одного несчастного случая.

Досье "Дальневосточного капитала": «Хабаровская генерация» – самый крупный филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания».  Действует на территории Хабаровского края в городах Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Николаевск-на-Амуре, поселке Майский. Основной вид деятельности – производство электрической и тепловой энергии. В филиал входят семь электростанций (Хабаровская ТЭЦ-1,  Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ-1, Майская ГРЭС, Николаевская ТЭЦ). Их общая установленная мощность: электрическая – 2231,3  МВт, тепловая – 6371,8 Гкал/час. Ежегодный объем выработки энергии: электрической – порядка 7 млрд 800,.9 млн кВтч; тепловой – порядка 10 млн 435,2 тыс.  Гкал. Численность персонала –  3855 человек.

На фото: В учебных классах сотрудники Хабаровской ТЭЦ-3 в числе прочего отрабатывают навыки первой помощи.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: безопасность  Хабаровская ТЭЦ-3  конкурс 


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