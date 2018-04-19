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19 Мая 2018, 15:39 | Регион сегодня | Хабаровску - 160 лет

В Хабаровске аэропорт "Новый" хочет стать новым

В Хабаровске развернулось строительство современного пассажирского терминала

Событие, которого так долго ждали жители дальневосточной столицы, произошло в преддверии 160-летия Хабаровска. На территории аэропорта в апреле развернулось строительство нового аэровокзального комплекса. Стройплощадка в считаные дни обрела черты рабочего объекта. В одной ее части экскаватор роет котлован, нагружая под завязку кузова больших самосвалов. В другой - тяжелый бульдозер снимает верхний слой почвы, готовя поле для свайных работ. Чуть в стороне механики тестируют сваебойную установку.

Генеральным подрядчиком строительства является турецкий консорциум LimakMarashstroy, имеющий обширный международный опыт инфраструктурного строительства и построивший, в частности, с нуля международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

- Объем работ большой. Нужно забить порядка тысячи свай, уложить большое количество бетона и железобетонных изделий. Также нам предстоит смонтировать более тысячи тонн металлоконструкций. Многие работы будут выполняться параллельно. Непосредственно для устройства монолитной конструкции у нас по графику есть шесть месяцев, - рассказывает представитель турецкой компании в Хабаровске Серкан ЭРАРСЛАН.

По словам строителя, в Хабаровск прибыли порядка 300 сотрудников компании-генподрядчика. Кроме того, в пик работ на стройплощадке будут задействованы местные субподрядчики, в том числе - поставщики инертных материалов, бетона, металла. На каждый вид материалов и работ - по нескольку подрядчиков для того, чтобы они могли дублировать друг друга в случае необходимости, и процесс не зависел от одного поставщика.

«Терминал спроектирован по самым современным стандартам обслуживания пассажиров. Мы провели тендер и выбрали подрядчика, который имеет большой опыт строительства именно таких объектов. Сроки поставлены жесткие - 2019 год, но мы в них уложимся», - сказал председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константин БАСЮК.

В 2017 году аэропорт Хабаровска вновь перешагнул показатель два миллиона пассажиров в год. Ожидаемое введение режима «Открытого неба», а также упрощение визового режима для иностранных граждан, прибывающих в регион через аэропорт Хабаровск, будут стимулировать дальнейший рост пассажиропотока. Аэропорт «Новый» превратится в быстро развивающийся хаб, который свяжет северо-восток ДФО с центром России и странами АТР. Специалисты прогнозируют, что к 2030 году здесь будут обслуживаться до четырех миллионов авиапассажиров в год.

Возможность реализовать приоритетный инвестиционный проект аэропорта Хабаровск - строительство терминала внутренних авиалиний - обеспечили государственно-частное партнерство, новые финансовые механизмы, запущенные в ДФО в последние годы, а также участие в проекте ведущих российских институтов развития. Кредитные соглашения заключены между Внешэкономбанком, АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФРДВ, Группа ВЭБ) и АО «Международный аэропорт Хабаровск» (дочерняя компания АО «Хабаровский аэропорт», созданная для реализации проекта строительства нового терминала. Резидент ТОСЭР «Хабаровск»).

Стройплощадка нового терминала расположена в ТОР «Хабаровск», что позволяет снизить затраты на строительство и обеспечивает более оперативное решение административных вопросов. Также здесь применено еще одно российское ноу-хау: уже на стадии проектирования терминала правительство одобрило тарифы аэропортового обслуживания в «Новом». Это позволяет инвесторам выстраивать финансовую политику на длительную перспективу с прогнозируемой доходностью инвестиций.

Строительство терминала ведется в увязке с реконструкцией аэродромного комплекса, которое осуществляется на государственные деньги. По федеральной целевой программе на эти цели выделено 8,2 млрд рублей. Завершить работы по проекту планируется также через два года.

А в дальнейших планах аэропорта уже значится создание AirСity - комплекса, приоритетными объектами которого являются гостинично-деловой и многофункциональный выставочный центры. Он также предполагает развитие логистического звена на прилегающей к аэропорту территории. Реализация проекта позволит создать в административном центре региона площадку, стимулирующую развитие деловой и социальной активности.


 

Фото автора.

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2018 год. 

Теги: аэропорт  Хабаровск  Новый 


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Комментарии
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