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Среда| 19 Сентября, 18:47 |
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В Хабаровский край поступит очередная партия "Доступной рыбы"
Снижения цен удалось добиться благодаря достигнутым договорённостям между рыбодобывающими компаниями и торговыми сетями края, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
«Проект «Доступная рыба» носит социальный характер. По поручению Губернатора Вячеслава Шпорта совместно с министерством природных ресурсов нам удалось добиться снижения стоимости продукции. Многие рыбодобывающие компании и предприятия торговли работают в ноль, берут на себя транспортные расходы, учитывая в цене продукции только налоги. В среднем стоимость снизилась на 14,5%», - сообщил министр торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.
Напомним, ранее горбушу по цене 129,60 рублей за килограмм можно было приобрести на ярмарке «выходного дня», которая расположена рядом с торговым центром «ЭкоДом». Также в Хабаровске по проекту «Доступная рыба» работают торговые сети «Самбери», «Ветеран», «Любимые продукты» (НК Сити). Помимо этого, рыба поставляется в район им. Лазо, Хабаровский, Вяземский и Бикинский муниципальные районы.
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