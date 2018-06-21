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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 04:17 |
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На Дальнем Востоке будет увеличено производство самолетов "Сухой Суперджет 100"
Данное распоряжение позволит обеспечить загрузку производства филиала ПАО «Гражданские самолёты Сухого» в Комсомольске-на-Амуре, будет стимулировать спрос российских авиаперевозчиков на воздушные суда «Сухой Суперджет 100». Соответствующее решение об обеспечении загрузки производства было принято премьером по итогам совещания о реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности на Дальнем Востоке.
Облигации федерального займа совокупной номинальной стоимостью 30 млрд рублей передаются в качестве оплаты по договору приобретения Минтрансом дополнительно размещаемых акций ПАО «ГТЛК» совокупной стоимостью 30 млрд рублей с последующей их реализацией по номинальной стоимости. Этот договор заключается между Минтрансом, Минпромторгом, Агентством по страхованию вкладов и ПАО «ГТЛК».
Это позволит ПАО «ГТЛК», имеющему твёрдые контракты на поставку 32 самолётов «Сухой Суперджет 100», сформировать источник средств для приобретения и последующей передачи отечественным авиакомпаниям воздушных судов в аренду или лизинг. Часть лизинговых платежей ПАО «ГТЛК» направит на создание системы послепродажного обслуживания и технической поддержки, а также склада запасных частей.
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