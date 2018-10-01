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19 Октября 2018, 15:26 | Регион сегодня |

В Хабаровском крае на "Холдоми" устанавливают единственный в СНГ подъемник гондольного типа

Подъемник фирмы Doppelmayr рассчитан на обслуживание 2000 человек в час. Он будет поднимать туристов на высоту 853 метра
На горнолыжном курорте "Холдоми" (Солнечный район, Хабаровский край), который входит в ТОР "Комсомольск", готовятся к началу нового зимнего сезона. В настоящее время инвестор реализует целый ряд проектов по модернизации комплекса, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Пожалуй, самым главным является монтаж нового подъемника. Это будет единственный в СНГ 8-местный подъемник гондольного типа с подогревом австрийской фирмы Doppelmayr протяженностью более 2,5 километров, рассчитанный на обслуживание двух тысяч человек в час. Он будет поднимать туристов на высоту 853 метра. На сегодня 12 опор уже смонтированы, установлены верхняя и нижняя станции подъемника. Для осуществления шеф-монтажа был приглашен специалист из Австрии.

Еще один масштабный проект - создание системы искусственного оснежения трасс. Для этого строителям предстоит прорыть траншеи на разных высотах, а затем уложить в них трубы для подачи воды.

"Грунт оказался очень сложным. Практически везде скала, приходится долбить. За день два экскаватора проходили всего десять метров траншеи. А она нам нужна километрами. Затем в траншею, глубина которой 3,70, укладываются трубы. В скальном грунте промерзание достигает большей глубины, чем на обычной почве", - рассказал Александр Шелопугин, заместитель генерального директора ГЛК "Холдоми".

Чтобы успеть завершить основные работы до наступления холодов, бригады строителей работают 12 часов днем и еще одна смена ночью. А для того, чтобы не тратить время на спуск техники для дозаправки, на ГЛК приобрели небольшой топливозаправщик, способный передвигаться по крутым склонам.

Среди других проектов, которые реализуются на ГЛК "Холдоми", строительство свадебного комплекса, который встретит первых молодоженов уже на новогодних праздниках. К приему готовы ресторан на 300 мест, комната жениха и невесты, номера для гостей.

В планах также возведение гостиниц, в том числе VIP-класса, спа-центра с бассейном, газовой котельной. В 2017 году ГЛК "Холдоми" вошел в топ 10 самых быстроразвивающихся курортов России и ближнего зарубежья.

Примечательно, что на время стройки на ГЛК не прекращали прием посетителей, даже в летний период. Здесь прошли чемпионат России по спортивному ориентированию, слет молодежи, молодежный образовательный форум "Амур" и многое другое.

Реализация инвестпроектов позволит комплексу стать крупнейшим горнолыжным курортом Дальнего Востока и увеличить туристический поток в два раза - с нынешних 60 до 120 тысяч человек, а к 2025 году – до 240 тысяч.

Напомним, ТОР «Комсомольск», куда входит площадка «Холдоми», создана 25 июня 2015 года, а в мае 2017 года границы ТОР были расширены. Теперь в ее состав входят площадки, расположенные в Комсомольске-на-Амуре, Амурске и Солнечном районе Хабаровского края.

Фото: И.Москвина, "Солнечный меридиан"

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: курорт  туризм  холдоми  горные лыжи 


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