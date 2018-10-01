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На Амуре начался общественный мониторинг ситуации с лососёвыми

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края при поддержке WWF России приступила к обследованию нерестилищ тихоокеанских лососей на притоках Амура

Тихоокеанские лососи — это ценные промысловые рыбы, для сохранения которых необходим консолидированный подход всех заинтересованных сторон: научных организаций, рыбопромышленников, региональных и федеральных структур в сфере рыболовства, а также местного населения.

В последние годы численность приходящих в Амур на нерест тихоокеанских лососей, особенно летней кеты, снижается. Уменьшение количества рыбы заметно уже даже в нижнем течении Амура, о чем в WWF России неоднократно поступали обращения от граждан. Эта тема также регулярно активно обсуждается в социальных сетях.

«В настоящее время прогноз численности лососей определяется на основании данных о вылове. Мы предлагаем в основу расчётов положить данные о реальном заполнении нерестилищ лососевыми, — комментирует Ольга Квитко, координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF, которая выступила с докладом «Общественный контроль за состоянием нерестилищ тихоокеанских лососевых рыб». – Пока государственное регулирование не учитывает данные о заполнении нерестилищ, необходимо вести общественный мониторинг с участием местных жителей. Такой мониторинг уже начат в Хабаровском крае. Он позволит обследовать и выявить реальное количество заходящих на нерест лососевых в притоки Амура, сумевших преодолеть орудия лова в лимане».

При поддержке WWF России в бассейне Амура с этого года отрабатывается система общественного контроля, в которой принимают участие предварительно обученные основам мониторинга представители коренных малочисленных народов. Осенью 2018 года начался первый полевой сбор данных о заполнении нерестилищ на трех крупнейших притоках Амура. Полученная информация будет представлена Комиссии по регулированию добычи анадромных рыб в Хабаровском крае и опубликована с рекомендациями по использованию данных материалов и обоснованных принципов выделения квот.

«Это настоящий прорыв в сфере вовлечения коренных народов в работу по сохранению тихоокеанских лососей в Хабаровском крае. Сформирована команда активных, заинтересованных людей, которые в настоящее время приступили к обследованию нерестилищ в реках Амгунь, Анюй и Тунгуска», – рассказывает Любовь Одзял, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края.

Первые обследования нерестилищ уже стартовали на Амгуни. Ведется выявление и замеры нерестовых участков притока, и учет количества тихоокеанских лососей, заходящих на нерест. Готовится отчет о фактическом положении дел на реке, анализ общей ситуации, выработка предложений по совершенствованию системы охраны рыбных запасов. Далее по результатам обследования всех трех рек, планируется направление сводного отчета и согласованных предложений в органы государственной власти.

Кроме того, творческая команда АНО «Планета тайга» при содействии проекта WWF «Амурская природоохранная коалиция» приступила к съемкам документального фильма о проблемах рыболовства, людях Амура и нересте лосося в реках Хабаровского края. Этот фильм также поможет заинтересовать экологически активную часть населения принять посильное участие в охране реки Амур.

О проблемах сохранения тихоокеанских лососей, заходящих в Амур и его притоки, и планах участия общественности в контроле за ситуацией с лососевыми, WWF России доложил 12-13 октября в Новосибирске на Х Международной конференции «Реки Сибири и Дальнего Востока». В ней приняли участие 120 представителей научного сообщества, государственных и общественных организаций из России, а также Монголии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Украины. Конференция была посвящена устойчивому развитию, экологическим рискам и сохранению биоразнообразия в бассейнах сибирских и дальневосточных рек, роли местных сообществ и участию общественности в решении экологических проблем, защите прав местного населения и коренных народов на традиционный образ жизни и здоровую среду.

Большое внимание на конференции было уделено реке Амур как месту воспроизводства тихоокеанских лососей, которые заходят сюда на нерест летом и осенью. Экологическое сообщество обсудило перспективы развития общественного контроля за ситуацией с лососевыми на Амуре и шаги, которые предпринимает вместе с местными жителями WWF России для сохранения этих ценных рыб.

Как считает WWF России, полученная в ходе общественного мониторинга информация при правильном использовании поможет Комиссии по анадромным рыбам устанавливать обоснованные квоты на вылов лососевых в Амуре, составленные исходя из реальной картины и числа реально отнерестившихся в его притоках тихоокеанских лососей. Без адекватной оценки состояния запасов лососей в Амурском бассейне, неизбежно будет происходить их истощение. Это лишит рыбы население, поставит под угрозу традиционный образ жизни коренных народов Амура, непредсказуемо скажется на всей экосистеме нижнего и среднего Амура.

Автор фото Геннадий Шаликов,  WWF России

 

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: лосось  мониторинг  wwf России 


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