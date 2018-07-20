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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Лучшие проекты развития частных индустриальных парков на территории Хабаровского края получат государственную поддержку
Предварительный отбор инвестпроектов ведет министерство промышленности и транспорта края. Срок подачи заявок – с 20 января по 3 февраля 2016 года, сообщает журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на пресс-службу Правительства Хабаровского края.
Согласно порядку проведения конкурса (см. приложение), потенциальные застройщики должны также предоставить концепцию, бизнес-план, финансовую модель создания или развития индустриального парка, указать назначение средств субсидии, сроки инвестирования и др.
В течение 30 календарных дней после окончания приема заявок конкурсные документы поступят на рассмотрение инвестиционного совета при Правительстве Хабаровского края, где будет принято решение об участии застройщика или управляющей компании в федеральном конкурсе.
Напомним, что ежегодно Минэкономразвития РФ на конкурсной основе выделяет регионам субсидии на развитие инфраструктуры частных индустриальных парков. Объем государственной поддержки одного частного парка составляет до 200 млн. рублей.
В 2015 году впервые решением конкурсной комиссии Минэкономразвития РФ Хабаровскому краю было одобрено выделение субсидии из федерального бюджета в размере 49 млн. рублей на строительство газопровода для индустриального парка «Авангард». Дополнительно из краевого бюджета на эти цели было направлено 5 млн. рублей. Государственная поддержка позволила парку привлечь новых резидентов, в том числе совместное японско-российское предприятие ООО «Джей Джи Си Эвергрин», которое ведет строительство современного тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощной продукции.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в министерстве промышленности и транспорта Хабаровского края по телефонам: (4212) 37-87-13, 37-87-11 и электронной почте prom@adm.khv.ru.
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