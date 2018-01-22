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20 Февраля 2018, 15:45 | Регион сегодня

Автодорога "Обход Хабаровска" признана лучшим транспортным проектом в сфере ГЧП

Всего на участие в премии было подано 85 заявок из 38 регионов России.

Губернатор Вячеслав Шпорт участие мероприятиях Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи. Центральным событием РИФ стало пленарное заседание с участием Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. На нем шла речь о развитии регионов, привлечении инвестиций в инфраструктурные проекты, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.

«Инвестора всегда интересует наличие инфраструктуры. Её слабое развитие, ограниченность – одна из главных причин низкой инвестиционной активности. К тому же падение вложений в инфраструктуру в последние годы – как на федеральном, так и на региональном уровне – затормозило строительную отрасль и производство материалов. Это тоже сказалось на темпах экономического роста. Поэтому мы готовимся запустить программу инфраструктурной ипотеки. По этому поводу существуют довольно горячие споры, в том числе внутри правительства. Тем не менее, очевидно, что такая программа позволит государству инвестировать в инфраструктуру в рассрочку – за счёт заёмных средств. В результате при том же уровне вложений мы сможем начать строительство большего числа объектов», - отметил Дмитрий Медведев в своем выступлении на пленарном заседании.

Продолжилось обсуждение этой темы на сессии «Инфраструктурная ипотека: государственно-частное партнерство 2.0». Программу «Инфраструктурная ипотека» разработало Министерство экономического развития России по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Она предусматривает совершенствование действующих схем ГЧП, создание принципиально нового механизма привлечения инвестиций, совершенствование правил и гарантий для инфраструктурных инвесторов.

По завершении сессии состоялась церемония награждения лауреатов Национальной премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА». Её организаторами выступили Фонд «Росконгресс» и Национальный Центр ГЧП. Лауреаты определены в 12 номинациях. Всего на участие в премии было подано 85 заявок из 38 регионов России.

Проект создания автодороги «Обход Хабаровска» признан жюри лучшим транспортным в сфере ГЧП. Дипломы лауреатов и статуэтки победителям вручил Министр экономического развития РФ Максим Орешкин.  Награду получили председатель совета директоров Группы «ВИС» Игорь Снегуров и Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

«Мы в течение последних двух лет очень активно готовились к реализации этого проекта, и в конце прошлого года началось строительство дороги. Мне очень приятно, что наша работа отмечена на таком высоком уровне. Инфраструктура призвана улучшать качество жизни, и наш проект направлен именно на это. Мы строим современную магистраль, которая позволит разгрузить Хабаровск, связать воедино три федеральные трассы, соединить площадки территорий опережающего развития», - отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ГЧП  Обход Хабаровска  РИФ  проект 


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