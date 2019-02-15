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20 Февраля 2019, 16:35 | Регион сегодня

На Хабаровской ТЭЦ-2 начала работать станция химико-биологической очистки и обеззараживания

За сутки через новые очистные сооружения пропускается более 1 тыс. кубометров воды

20 февраля в день 85-летия Хабаровской ТЭЦ-2 (структурное подразделение филиала  «Хабаровская теплосетевая компания» АО «Дальневосточная генерирующая компания», входит в Группу РусГидро) на территории теплоцентрали пущена в работу станция химико-биологической очистки сточных вод, позволяющая полностью исключить сброс промышленных стоков в воды Амура. В церемонии сдачи важного для города экологического объекта принял участие мэр Хабаровска Сергей Кравчук, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе филиала «ХТСК».

Строительство очистных сооружений (ОС) на ХТЭЦ-2 было начато года назад. За это время специалисты подрядной организации установили на территории теплоцентрали шестиступенячатую систему очистки.

«Сегодня даже без специализированных очистных сооружений влияние теплоцентрали на воды Амура минимально, - рассказывает директор Хабаровской ТЭЦ-2 Олег Калашников. - ТЭЦ с 2008 года работает на экологически чистом виде топлива - природном газе. Однако в эпоху пристального внимания к экологическим проблемам, ужесточающегося законодательства в этой сфере было принято решение о строительстве станции химико-биологической очистки».

На ХТЭЦ-2 ранее предпринимались попытки строительства ОС. Так в 2005 году здесь было отстроено здание для размещения очистных сооружений производственной канализации, но за отсутствием финансирования стройку пришлось заморозить. Схема ОС предполагала сброс очищенной воды в Амур, позднее было принято решение об изменении проекта очистных сооружений.

В новом же проекте за основу взята оборотная схема водоснабжения, которая минимизирует забор воды для нужд ТЭЦ из реки и полностью исключает сброс очищенных производственных стоков в Амур. Это значит, что очищенная вода будет вновь и вновь возвращаться в производство. Более того, новая станция позволяет не только очищать используемую непосредственно на ТЭЦ воду, но и стоки с ливневых канализаций.

«Замечательно, что в свой 85-летний юбилей Хабаровская ТЭЦ-2 сдает такой важный экологический объект, - отметил мэр краевой столицы Сергей Кравчук. – Примененная здесь оборотная схема позволит исключить влияние станции на нашу главную водную артерию – реку Амур».

Станция химико-биологической очистки и обеззараживания сточных вод включает в себя подземные очистные сооружения, две насосных для перекачки очищенных сточных вод и системы повторного их использования с резервуаром емкостью 192 кубометра. При этом вода проходит 6 степеней очистки, включая очистку и обеззараживание ультрафиолетом.

За сутки через новые очистные сооружения пропускается более 1 тыс. кубометров воды.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: очистные  Хабаровская ТЭЦ-2  экология 


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