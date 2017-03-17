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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Индийские предприниматели заинтересованы в проектах в Хабаровском крае
В Нью-Дели прошли заключительные встречи в рамках рабочей поездки российской делегации под руководством зампредседателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В столице страны были проведены переговоры с министром иностранных дел Сушмой Сварадж и рядом крупных компаний. Также члены российской делегации встретились с руководством некоммерческой организации «Инвест Индия», сообщает пресс-служба правительства края.
«Двусторонние отношения между Россией и Индией всегда были дружескими и доверительными. Уверен, что для развития отношений надо находить и возможности экономического сотрудничества с Дальним Востоком, с территорией, которая является приоритетом развития, где создана система преференций. «Инвест Индия» тоже создала систему преференций совместно с правительством Индии. Уверен, что, сотрудничая, мы можем найти новые решения», – отметил Юрий Трутнев.
В результате представители «Инвест Индии» подписали соглашение о сотрудничестве с АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта».
Также губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт рассказал, что индийские предприниматели заинтересованы в работе с регионом. В ближайшее время в Хабаровский край приедет бизнес-делегация из этой страны.
«Наши предприятия работают с Индией очень давно, и за эти годы сформировался прочный фундамент для продолжения взаимоотношений. Мы поставляем энергетическое оборудование, идет работа по линии военно-технического сотрудничества. Но необходимо двигаться дальше. Сегодня бизнесменам из Индии интересны проекты в сельском хозяйстве, горнодобывающей отрасли, информационных технологиях. Им также очень интересны наши преференции для инвесторов. Поэтому мы пригласили для переговоров делегацию в Хабаровск, будем работать вместе над новыми проектами», – объяснил Вячеслав Шпорт.
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