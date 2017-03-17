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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Обладатели "дальневосточного гектара" в Хабаровском крае могут рассчитывать на льготный заем
Представители малого бизнеса региона, получившие в пользование участок на территории края, могут претендовать на беззалоговый кредит до 3 млн рублей. Средства выдаются на любые цели, связанные с ведением малого бизнеса на наделе земли. Срок займа составляет 3 года, ставка - 9% годовых.
В Фонде подчеркнули, что по истечении трех лет после получения денег бизнесмен должен отчитаться о целевом использовании займа.
Отметим, что Хабаровский край стал одним из первых дальневосточных регионов, внедряющих собственные программы микрокредитования для предпринимателей, работающих на «дальневосточном гектаре».
Между тем на федеральном уровне также реализуется программа льготного кредитования для этой категории заемщиков. Накануне «Почта-Банк» и Фонд развития Дальнего Востока заключили соглашение о выделении 3 млрд рублей на эти цели. Граждане, ставшие владельцами участков, смогут рассчитывать на кредиты от 3 до 600 тыс рублей, на срок от 3 до 60 месяцев. Ставка по такому беззалоговому потребительскому кредиту составит 10,5% годовых.
Отметим, что с начала действия закона поступило уже около 11 тысяч заявок на получение «дальневосточного гектара» на территории Хабаровского края.
Вера КАЛИНИНА.
- Обладатели "дальневосточного гектара" в Хабаровском крае могут рассчитывать на льготный заем
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