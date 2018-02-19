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20 Марта 2018, 17:47 | Регион сегодня

ДВЖД разрешит "Амурметаллу" самостоятельно разгружать контейнеры с металлоломом

Преференция позволит металлургическому предприятию ежегодно экономить до 100 миллионов рублей и в последствии – снизить стоимость готовой продукции для потребителей на внутреннем рынке.

Правом самостоятельно получать грузы железнодорожным транспортом обладают все частные предприятия, которые имеют на своей территории собственные железнодорожные подъездные пути. Чтобы получить разрешение на прием контейнеров с металлоломом, который поступает на завод из регионов России, железнодорожная станция Комсомольск-на-Амуре ДВЖД должна открыть специальный параграф в Тарифном руководстве.

Главное условие для открытия подъездных путей на предприятии – их техническое соответствие требованиям по приемке специализированных платформ с грузовыми контейнерами. Заключение об этом выдает сам оператор железнодорожной сети – ОАО «РЖД». В результате проверки на заводе специалисты вынесли руководству «Амурметалла» положительное заключение.

- Общая протяженность подъездных путей на заводе «Амурметалл» составляет 70 километров. Однако до сих пор схема была такая: до того, как попасть на завод, металлолом из регионов по железной дороге доставлялся в контейнерах на специализированную железнодорожную контейнерную площадку в Комсомольске-на-Амуре – МЧ-4. Там эти контейнеры перегружали на тягачи с прицепом, которые и доставляли лом уже на завод.  За эти услуги мы ежемесячно вынуждены были платить железнодорожникам порядка 3,2 млн. рублей, в год – 38,4 млн. рублей, - объясняет ситуацию «Дальневосточному капиталу» генеральный директор завода «Амурметалл» Сергей Кузнецов.

По его словам при максимальной загрузке «Амурметалла» ломом стоимость услуг МЧ-4 могла бы увеличить финансовую нагрузку предприятия по оплате услуг железнодорожных услуг по перегрузке лома почти в 3 раза  - до 100 миллионов рублей А она планируется не в далекой перспективе. Уже в этом году мощности завода будут увеличены до 700 тысяч тонн металлопродукции, для чего металлургам потребуется в два раза больше лома черных металлов.    

Открытие параграфа 8Н Тарифного руководства должно произойти в ближайшее время. Сейчас все необходимые документы находятся на подписании в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта Минтранса РФ.

Преференция по открытию подъездных путей «Амурметалла» позволит ускорить процесс получения металлолома в адрес завода «Амурметалл» на 2 недели ежемесячно и нарастить объем производства. Также эта мера позволит удешевить стоимость каждой отгружаемой в адрес завода тонны лома на 400 рублей. Средства, оставшиеся в обороте предприятия, в свою очередь, позволят удешевить стоимость готовой продукции. 

Олег Кульгин.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: РЖД  Амурметалл 


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