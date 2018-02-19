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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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ДВЖД разрешит "Амурметаллу" самостоятельно разгружать контейнеры с металлоломом
Правом самостоятельно получать грузы железнодорожным транспортом обладают все частные предприятия, которые имеют на своей территории собственные железнодорожные подъездные пути. Чтобы получить разрешение на прием контейнеров с металлоломом, который поступает на завод из регионов России, железнодорожная станция Комсомольск-на-Амуре ДВЖД должна открыть специальный параграф в Тарифном руководстве.
Главное условие для открытия подъездных путей на предприятии – их техническое соответствие требованиям по приемке специализированных платформ с грузовыми контейнерами. Заключение об этом выдает сам оператор железнодорожной сети – ОАО «РЖД». В результате проверки на заводе специалисты вынесли руководству «Амурметалла» положительное заключение.
- Общая протяженность подъездных путей на заводе «Амурметалл» составляет 70 километров. Однако до сих пор схема была такая: до того, как попасть на завод, металлолом из регионов по железной дороге доставлялся в контейнерах на специализированную железнодорожную контейнерную площадку в Комсомольске-на-Амуре – МЧ-4. Там эти контейнеры перегружали на тягачи с прицепом, которые и доставляли лом уже на завод. За эти услуги мы ежемесячно вынуждены были платить железнодорожникам порядка 3,2 млн. рублей, в год – 38,4 млн. рублей, - объясняет ситуацию «Дальневосточному капиталу» генеральный директор завода «Амурметалл» Сергей Кузнецов.
По его словам при максимальной загрузке «Амурметалла» ломом стоимость услуг МЧ-4 могла бы увеличить финансовую нагрузку предприятия по оплате услуг железнодорожных услуг по перегрузке лома почти в 3 раза - до 100 миллионов рублей А она планируется не в далекой перспективе. Уже в этом году мощности завода будут увеличены до 700 тысяч тонн металлопродукции, для чего металлургам потребуется в два раза больше лома черных металлов.
Открытие параграфа 8Н Тарифного руководства должно произойти в ближайшее время. Сейчас все необходимые документы находятся на подписании в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта Минтранса РФ.
Преференция по открытию подъездных путей «Амурметалла» позволит ускорить процесс получения металлолома в адрес завода «Амурметалл» на 2 недели ежемесячно и нарастить объем производства. Также эта мера позволит удешевить стоимость каждой отгружаемой в адрес завода тонны лома на 400 рублей. Средства, оставшиеся в обороте предприятия, в свою очередь, позволят удешевить стоимость готовой продукции.
Олег Кульгин.
- ДВЖД разрешит "Амурметаллу" самостоятельно разгружать контейнеры с металлоломом
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