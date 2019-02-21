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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 21 Марта, 05:23 |
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На участие в конкурсе проектов развития Хабаровского края "Лифт" поступило более 100 заявок
Комитет по внутренней политике правительства края презентовал основные положения и этапы состязания, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Как сообщил председатель комитета Евгений Слонский, на сегодняшний день поступило 109 заявок от участников конкурса «Лифт». Идеи разные – это и решение проблем местного значения, и более крупные, касающиеся развития всего региона. К примеру, предлагаются конкретные проекты по строительству заводов, повышению качества жизни на селе, предоставлению услуг ЖКХ, в сферах образования и здравоохранения. Среди заявок есть разработки по продвижению в крае современных IT-технологий.
Обширна и география конкурса. Активность проявляют жители не только Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, но и муниципальных районов. Несколько инициатив поступило из самых северных территорий края.
- Традиционно, больше всего заявок подают люди в возрасте до 35 лет. Они посещают социальные сети, не боятся продвигать свою идею, записывают ролики, создают группы поддержки. Главное условие конкурса – все проекты должны нести практическую пользу, - отметил Евгений Слонский.
Например, один из конкурсантов предложил идею по организации отдыха горожан. Свой проект Вячеслав Заболотный назвал «Древо жизни». Для начала девятнадцатилетний студент второго курса ДВГУПС планирует создать современные досуговые зоны в Хабаровске. Проект представляет собой модульную конструкцию в виде дерева, крона которого оборудована солнечными батареями. Энергия от них будет идти на раздачу бесплатного и беспроводного интернета, а также подзарядку мобильных гаджетов. Идею конкурсант «подсмотрел» в Дубаи. Однако, молодой человек пошел дальше – предложил создать не просто генератор Wi-Fi, а полноценное место отдыха.
Напомним, первый этап – отборочный – завершится 24 марта. Он проводится заочно: участники должны зарегистрироваться на официальном сайте конкурса konkurslift.ru, загрузить двухминутное видеообращение с рассказом о своей идее.
Участникам второго этапа, который пройдет с 30 марта по 10 апреля, предстоит в соответствии с разосланными методическими рекомендациями превратить идею в реальный проект. Экспертный совет оценит каждый из них по пяти основным критериям: общественная польза, степень проработки, практическая реализация, масштабируемость проекта и командная работа. По итогам будут отобраны сто участников.
Вторая половина апреля – практический и теоретический этап. Конкурсантов ждут различные тренинги, обучающие семинары и сессии. Кроме того, их проекты будут размещены на сайте для народного онлайн-голосования.
К завершающему этапу конкурса, который состоится в мае, будут допущены 15 человек. Финалисты попадут в губернаторский кадровый резерв. Они также примут участие в форсайт-сессии с министрами и главой региона. Проекты победителей будут признаны приоритетными для реализации в Хабаровском крае.
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