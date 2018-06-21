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20 Апреля 2015, 14:09 | Регион сегодня

В Хабаровском крае участились жалобы на невыплату зарплаты

В органы исполнительной власти Хабаровского края, государственное юридическое бюро регулярно поступают жалобы граждан об оказании им помощи в получении невыплаченной им зарплаты, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Главном юридическом управлении губернатора и Правительства Хабаровского края.

Работодатель не вправе задерживать выплату зарплаты работникам ни по каким причинам, в том числе в связи с задержкой оплаты товаров, работ, услуг работодателю клиентами (ст. 20 Трудового кодекса РФ).

Зарплата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца (ст. 136 Трудового кодекса РФ).

Если работодатель задерживает выплату зарплаты на срок более 15 дней, то работник вправе приостановить работу на весь период задержки, письменно известив об этом работодателя (ст. 142 Трудового кодекса РФ). При этом, как указал в своем Определении от 01.04.2011 № 5-В11-15 Верховный Суд РФ, за время приостановления работы работодатель также обязан выплатить работнику его средний заработок.

В случае задержки выплаты зарплаты работодатель также обязан выплатить работнику денежную компенсацию в процентах от невыплаченных сумм и компенсацию за причиненный моральный вред (ст. 236, 237 Трудового кодекса РФ). Например, определением Хабаровского краевого суда от 06.08.2014 подтверждена обоснованность взыскания с организации "И" в пользу гр. Т. денежной компенсации за несвоевременную выплату причитающихся сумм зарплаты и компенсации за причиненный моральный вред.

Указанная обязанность возникает у работодателя, в том числе и при отсутствии его вины в задержке выплаты зарплаты (п. 55 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации").

Работодатель за задержку зарплаты может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере до 70 тысяч рублей, а руководитель или другое ответственное лицо организации – в виде дисквалификации сроком до трех лет (ч. 1, 4 ст. 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

Например, постановлением Хабаровского краевого суда от 02.03.2015 подтверждена законность лишения права должностного лица организации "Т" осуществлять управление юридическим лицом сроком на один год. Также решением Хабаровского краевого суда от 10.07.2014 подтверждена обоснованность взыскания с организации "К" штрафа в размере 30 тыс. руб. за невыплату зарплаты.

За частичную невыплату свыше трех месяцев зарплаты, а также за полную невыплату свыше двух месяцев зарплаты индивидуальный предприниматель, руководитель или другое ответственное лицо организации могут быть привлечены к уголовной ответственности в виде: штрафа до пятисот тысяч рублей; лишения права заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет; лишения свободы на срок до пяти лет (ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ).

Работник при задержке зарплаты за защитой своих прав вправе обратиться в:

1) Государственную инспекцию труда по Хабаровскому краю (680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 60, оф. 905, тел. (4212) 37-69-79, сайт – git27.rostrud.ru);

2) Хабаровское краевое объединение профсоюзов (680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 4, тел. (4212) 32-87-18, сайт – khabprof.ru);

3) Прокуратуру Хабаровского края (680000, г. Хабаровск, ул. Шевченко, д. 6, тел. (4212) 32-41-70, сайт – prokuror.hbr.ru), городские и районные прокуратуры края;

4) в структурные подразделения Государственного юридического бюро Хабаровского края (тел. 8-800-100-42-12, сайт – мфц27.рф):

а) г. Хабаровск:

- ул. Карла Маркса, д. 166, тел. (4212) 40-22-50;

- ул. Пушкина, д.50, тел. (4212) 40-22-51;

- ул. Суворова, д. 25  "а", тел. (4212) 40-22-52;

- ул. Тихоокеанская, д. 171  "а", тел. (4212) 40-22-68;

б) г. Комсомольск-на-Амуре:

- просп. Интернациональный, д.10, корпус 2, тел.(4217) 27-10-10;

- ул. Калинина, д. 6.

в) г. Амурск, ул. Амурская, д. 8;

г) г. Вяземский, ул. Ленина, д. 4, тел. (42153) 3-33-62;

д) п. Чегдомын, ул. Центральная, д. 49;

е) п. Переяславка, ул. Кооперативная, д. 8;

ж) г. Бикин, ул. Октябрьская, д. 47;

з) с. Богородское, ул. Партизанская, д. 14;

и) г. Николаевск-на-Амуре, ул. Кантера, д. 24 "а";

к) г. Советская Гавань, ул. Калинина, д. 5;

л) пгт. Ванино, ул. 7-я Линия, д. 5;

м) п. Солнечный, ул. Ленин, д. 23;

5) в суд по месту нахождения работодателя.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: моральный ущерб  кризис  суд  зарплата 


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