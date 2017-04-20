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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В ДФО сформирован межрегиональный Проектный офис по совершенствованию института оценки регулирующего воздействия
Деятельность межрегионального проектного офиса позволит в масштабе дальневосточного региона выявлять барьеры для развития предпринимательства и устранять их на законодательном уровне, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Отделе информационного сопровождения министерства экономического развития Хабаровского края.
19 апреля в режиме видеоконференции состоялось первое заседание межрегионального Проектного офиса по совершенствованию института оценки регулирующего воздействия в Дальневосточном федеральном округе, организатором которой стало министерство экономического развития Хабаровского края.
В рамках мероприятия представители Хабаровского, Камчатского и Магаданского краев, Республики Саха (Якутия), Амурской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области утвердили состав Проектного офиса и рабочей группы, а также пакет основных документов: паспорт проекта, «дорожную карту» и регламент работы Проектного офиса.
«Реализация данного проекта важна в первую очередь для обмена опытом между субъектами ДФО в целях выработки единых подходов в реализации института ОРВ, выявление лучших практик регулирования и их тиражирование, приведения нормативного поля в единообразие, так как это особенно актуально для бизнеса, осуществляющего свою деятельность на разных территориях ДФО», - выразил общее мнение участников видеоконференции председатель Проектного офиса, заместитель Председателя Правительства Хабаровского края - министр экономического развития края Виктор Калашников.
Помимо утверждения необходимых организационных документов в рамках видеоконференции согласован перечень региональных нормативных правовых актов ДФО, которые подвергнутся всесторонней оценке. Среди значительного объема поступивших предложений выбрана сфера регулирования – установление особых условий реализации алкогольной продукции в субъектах ДФО. По итогам проведенной работы будет подготовлен отчет и выпущен сборник лучших практик.
В ближайшее время также планируется создать межрегиональный центр компетенций по оценке регулирующего воздействия на базе Дальневосточного института управления-филиала РАНХиГС, что обеспечит возможность проведения комплексных обучающих мероприятий как теоретической, так и практической направленности, благодаря формированию программ повышения квалификации, разработки учебно-методических пособий.
Хабаровский край один из лидеров реализации института ОРВ (за 2016 г. 3 место среди субъектов РФ) выступил инициатором создания межрегионального Проектного офиса по оценке регулирующего воздействия. Соглашение о создании было подписано 7 субъектами ДФО в октябре 2016 года в рамках I Дальневосточного форума предпринимателей.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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