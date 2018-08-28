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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 19 Сентября, 23:20 |
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Резидент ТОР "Хабаровск" обеспечит судостроительной изоляцией предприятия Дальнего Востока и страны АТР
"Российские предприятия, занимающиеся строительством и ремонтом судов, привыкли работать с качественным, но дорогим импортным материалом. Большая часть судостроительной изоляции на российском рынке - это импорт. Завод подтвердил, что выпускает высококачественную продукцию: судостроительная изоляция прошла испытания в соответствии с правилами и резолюциями Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO), а производственная площадка соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства (РС). Без свидетельства об этом поставки на рынок судостроительной отрасли невозможны", - прокомментировал Орешко получение предприятием документа об одобрении выпускаемых изделий требованиям РС.
По его словам, завод "ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток", резидент ТОР "Хабаровск" готов к выпуску трех видов продукции: теплоизоляционных плит для корпусов кораблей, технических плит для изоляции технологического оборудования и огнезащиты инженерных систем и несущих металлических конструкций судов, а также матов для тепло- и звукоизоляции. Первым на предприятии запустят производство плит для корпусов и технической изоляции. Загрузка линий будет зависеть от текущего спроса и состояния рынка.
Директор хабаровского предприятия уточнил, что для получения свидетельства о типовом одобрении соответствия выпускаемых изделий требованиям РС заводу не потребовалось изменений технологического цикла, внедрения дополнительных станков и расширения мощностей. Продукцию планируется поставлять в регионы Дальнего Востока России, где сосредоточены судостроительные мощности. Также будет организован экспорт судостроительной изоляции в Китай, Японию и Южную Корею.
Завод "ТехноНиколь - Дальний Восток" (инвестиции - 2 млрд руб.) по производству каменной ваты был введен в эксплуатацию в конце августа 2016 года на площадке "Ракитное" территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск". Ежегодный объем выпускаемой продукции составляет 750 тыс. кубометров. В состав производственных активов направления "Минеральная изоляция" компании "ТехноНиколь" входят восемь заводов по производству каменной ваты.
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