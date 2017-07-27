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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Хабаровском крае завод деревообработки ГК Russia Forest Groups откроют дистанционно
«Официальное открытие планируется на Восточном экономическом форуме. Планируется дистанционное открытие посредством онлайн-трансляции с участием первых лиц», - рассказал исполнительный директор «Амурской лесопромышленной компании» Василий Шихалев.
В настоящее время резидент ТОР «Комсомольск» - ООО «Амурская лесопромышленная компания» - на площадке «Амурск» проводит пусконаладочные работы на новом заводе по производству пиломатериалов: завершается строительство сушильных камер для дальнейшей обработки пиломатериалов, продолжается монтаж оборудования по энергогенерации предприятия. Уже выпущено 2,1 тысяч куб. м продукции, которая получила высокую оценку потенциальных покупателей. В планах компании наладить поставки в Японию.
При выходе на полную мощность предприятие будет выпускать 300 тысяч куб м лущеного шпона, 230 тысяч куб м пиломатериалов и 100 тысяч тонн пеллет в год – это топливные гранулы, которые используются в энергетической промышленности для выработки электроэнергии.
Сумма заявленных инвестиций составляет более 12 млрд рублей.
Запуск нового производства позволил создать 300 новых рабочих мест. Основной костяк коллектива состоит из жителей Амурска и Комсомольска-на-Амуре. Обучение персонала проходит на базе предприятия и учебных заведений Комсомольска-на-Амуре.
«Мы уже несколько лет работаем с лесопромышленным техникумом Комсомольска, и в этом году 15 человек направляем на учебу на бюджетной основе. Кроме того, наше подразделение RFP Group организовали учебу здесь, на месте. И пусть это только начало, кадровой подготовкой мы уже вплотную занимаемся с использованием знаний наших инженерно-технических работников», - рассказал директор по производству ООО «Амурская лесопромышленная компания» Степан Стральский.
«Амурская лесопромышленная компания» с 2015 года уже наладила производство лущеного шпона, который поставляется в КНР и Южную Корею.
Досье "Дальневосточного капитала": RFP – компания полного цикла с собственными лесозаготовительными участками в Солнечном и Комсомольском районах Хабаровского края. В пиковые периоды компания также закупает сырье в соседней Амурской области. Таким образом, в Амурске создан и работает Дальневосточный центр по глубокой переработке древесины.
По словам исполнительного директора «Амурской лесопромышленной компании» Василия Шихалева, преференции режима ТОР позволили компании существенно сэкономить, а высвободившиеся средства пустить на развитие предприятия.
"В операционной деятельности мы ощутили на себе в первую очередь действие преференций в части налоговой оставляющей. Самая ощутимая экономия – на фонде оплаты труда, поскольку у нас 720 постоянных работников. Существенную роль играют преференции в части налога на имущество и налога на прибыль. К плюсу по прибыли мы только подходим, потому что строим второй завод, он еще не выпущен, а затраты несем. Но максимальные меры поддержки, предусмотренные статусом резидента ТОР, позволят нам быстрее выйти в плюс. Эти меры позволяют рассматривать проекты, которые раньше были неэффективны, как выгодные и эффективные. Это качественный рывок", - прокомментировал Василий Шихалев, исполнительный директор «Амурской лесопромышленной компании».
По словам губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, инвестиционный проект по созданию глубокой переработки древесины является одним из передовых в крае, где используется самое современное оборудование, применяются высокие технологии.
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