Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 21 Августа, 02:26 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 59 р.
1 EUR 69 р.
100 JPY 5400 р.
10 CNY 880 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Дальний Восток продолжает настраиваться на строительный бум
свежий номер
Дальневосточный капитал № 7, 2017

Регион сегодня
20.08 |
Путин прошелся по инвестпроектам на Дальнем Востоке
20.08 |
В Хабаровском крае завод деревообработки ГК Russia Forest Groups откроют дистанционно
17.08 |
Сбербанк инвестирует в добычу золота в России
17.08 |
Китайскую делегацию на ВЭФ-2017 возглавит вице-премьер Госсовета КНР
17.08 |
Группа ВТБ снижает ставки по ипотеке до 9,5%
статьи раздела
Персона
27 Июля 2017, 15:53
Олег КОЖЕМЯКО, губернатор Сахалинской области: Молодежь обгоняет меня, но я не сдаюсь... Олега КОЖЕМЯКО вполне можно считать человеком Дальнего Востока. Он вел бизнес в Приморье и на Камчатке, избирался губернатором в Корякии, Амурской области, последние два года возглавляет Сахалинскую область.
статьи раздела
Компании
27 Июля 2017, 15:31
"Газпром" отчитался о дальневосточных проектах Ставка сделана на работу с СПГ
статьи раздела
Финансы
26 Июля 2017, 16:12
Сбербанк инкассирует Крупнейший банк России предлагает современные и надежные сервисы инкассации не только бизнесу, но и другим кредитным организациям на Дальнем Востоке.
статьи раздела
Рынки
26 Июля 2017, 15:24
На Дальнем Востоке бензин не может не дорожать Производителям все труднее сдерживать цены на фоне повышения налоговой нагрузки и инфляционных процессов
статьи раздела
Среда обитания
26 Июля 2017, 12:57
Летним маршрутом с ННК Корреспондент "Дальневосточного капитала" оценил сервис на автозаправках "Независимой нефтегазовой компании" от Благовещенска до Владивостока
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
20 Августа 2017, 14:14 | Регион сегодня

В Хабаровском крае завод деревообработки ГК Russia Forest Groups откроют дистанционно

В дни проведения Восточного экономического форума, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке, в г. Амурск (Хабаровский край) откроется новый завод деревообработки группы компаний Russia Forest Groups (RFP).

«Официальное открытие планируется на Восточном экономическом форуме. Планируется дистанционное открытие посредством онлайн-трансляции с участием первых лиц», - рассказал исполнительный директор «Амурской лесопромышленной компании» Василий Шихалев.

В настоящее время резидент ТОР «Комсомольск» - ООО «Амурская лесопромышленная компания»  - на площадке «Амурск» проводит пусконаладочные работы на новом заводе по производству пиломатериалов: завершается строительство сушильных камер для дальнейшей обработки пиломатериалов, продолжается монтаж оборудования по энергогенерации предприятия. Уже выпущено 2,1 тысяч куб. м продукции, которая получила высокую оценку потенциальных покупателей. В планах компании наладить поставки в Японию.

При выходе на полную мощность предприятие будет выпускать 300 тысяч куб м лущеного шпона, 230 тысяч куб м пиломатериалов и 100 тысяч тонн пеллет в год – это топливные гранулы, которые используются в энергетической промышленности для выработки электроэнергии.

Сумма заявленных инвестиций составляет более 12 млрд рублей.

Запуск нового производства позволил создать 300 новых рабочих мест. Основной костяк коллектива состоит из жителей Амурска и Комсомольска-на-Амуре. Обучение персонала проходит на базе предприятия и учебных заведений Комсомольска-на-Амуре.

«Мы уже несколько лет работаем с лесопромышленным техникумом Комсомольска, и в этом году 15 человек направляем на учебу на бюджетной основе. Кроме того, наше подразделение RFP Group организовали учебу здесь, на месте. И пусть это только начало, кадровой подготовкой мы уже вплотную занимаемся с использованием знаний наших инженерно-технических работников», - рассказал директор по производству ООО «Амурская лесопромышленная компания» Степан Стральский.

«Амурская лесопромышленная компания»  с 2015 года уже наладила производство лущеного шпона, который поставляется в КНР и Южную Корею.

Досье "Дальневосточного капитала": RFP – компания полного цикла с собственными лесозаготовительными участками в Солнечном и Комсомольском районах Хабаровского края. В пиковые периоды компания также закупает сырье в соседней Амурской области.  Таким образом, в Амурске создан и работает Дальневосточный центр по глубокой переработке древесины.

По словам исполнительного директора «Амурской лесопромышленной компании» Василия Шихалева, преференции режима ТОР позволили компании существенно сэкономить, а высвободившиеся средства пустить на развитие предприятия.

"В операционной деятельности мы ощутили на себе в первую очередь действие преференций в части налоговой оставляющей. Самая ощутимая экономия – на фонде оплаты труда, поскольку у нас 720 постоянных работников. Существенную роль играют преференции в части налога на имущество и налога на прибыль. К плюсу по прибыли мы только подходим, потому что строим второй завод, он еще не выпущен, а затраты несем. Но максимальные меры поддержки, предусмотренные статусом резидента ТОР, позволят нам быстрее выйти в плюс. Эти меры позволяют рассматривать проекты, которые раньше были неэффективны, как выгодные и эффективные. Это качественный рывок", - прокомментировал Василий Шихалев, исполнительный директор «Амурской лесопромышленной компании».

По словам губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, инвестиционный проект по созданию глубокой переработки древесины является одним из передовых в крае, где используется самое современное оборудование, применяются высокие технологии.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Амурск  ВЭФ  ТОР 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Кадры
26 Июля 2017, 12:33
Выпускники вузов становятся востребованным "товаром" Сегодня трудоустройство выпускников - один из главных критериев, определяющих рейтинг эффективности деятельности высших и средних учебных заведений. Как показывает практика, там, где это направление введено в ранг приоритетного, там и высокий показатель.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
25 Июля 2017, 17:56
Автор "Индигирки" взялся за продвижение национальной кухни Якутии Иннокентий ТАРБАХОВ - не просто титулованный якутский повар, он общественный деятель и, если хотите, человек-бренд. Там, где Республика Саха (Якутия) презентует свои достижения или организует национальные праздники, приемы для высоких гостей, всегда присутствуют традиционные гостеприимство и кухня. Стол накрывают сам Иннокентий Иннокентьевич или его ученики.
статьи раздела
Вкус жизни
25 Июля 2017, 17:55
Хабаровский край отметил праздник первой горбуши 1 июля в Советской Гавани прошел фольклорно-обрядовый праздник коренных малочисленных народов Севера. Праздник первой горбуши уже стал одной из визитных карточек Хабаровского края.
статьи раздела
Вкус жизни
25 Июля 2017, 17:52
Во Владивостоке начался Дальневосточный фестиваль "Мариинский" 15 июля стартовал второй Международный дальневосточный фестиваль "Мариинский", который пройдет на семи концертных площадках во Владивостоке, Уссурийске и Южно-Сахалинске. Его основной площадкой станет Приморская сцена Мариинского театра.
статьи раздела
Регион сегодня
25 Июля 2017, 14:05
"Вулканариум" стал новой "фишкой" Камчатки Первый в России интерактивный визит-центр "Музей вулканов на Камчатке" - "Вулканариум" - открылся на Камчатке. Инициаторами проекта стали старший научный сотрудник Института вулканологии ДВО РАН Сергей САМОЙЛЕНКО и Алена САМОЙЛЕНКО.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика