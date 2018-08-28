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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Сентября, 23:38 |
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Хабаровчане пошли в "Альфа-Мобайл"
Эти данные были озвучены во время пресс-конференции топ-менеджеров регионального филиала.
По словам директора регионального центра «Тихоокеанский» блока малый и средний корпоративный бизнес Юрия ШЕЙКО, банк демонстрирует хороший рост по всем направлениям. «Клиенты нам доверяют, остатки на счетах клиентов растут», - подчеркнул финансист.
Альфа-Банк входит в ТОП-3 по обслуживанию клиентов малого и среднего бизнеса. В регионе кредитный портфель МСБ, по состоянию на 1 июля 2018 года, составил более 3 млрд. рублей. Это более чем в два раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Турбулентность на банковском рынке, по оценке спикера, заставляет клиентов все чаще поворачивать голову в сторону Альфа-Банка, заработавшего имидж надежной гавани для бизнеса. В частности, доля безопасных доходов в банке превысила 50 %, что свидетельствует о взвешенном подходе к кредитным рискам.
Юрий Шейко отметил, что в первом полугодии число обслуживающихся в Хабаровском филиале крупных и средних компаний увеличилось на 40 процентов или более чем на 1000 организаций. На сегодняшний день общее количество клиентов сегмента малого и среднего корпоративного бизнеса составляет 6 тысяч компаний. Количество клиентов по зарплатным проектам выросло с начала года на 650 новых компаний. Сегодня более 11 тысяч хабаровчан получают зарплату на карты Альфа-Банка.
Постоянно подтверждает банк и статус одного из самых технологичных партнеров, демонстрируя гибкость в подходах и понимание бизнеса клиентов. В 2018 году банк расширил программы кредитования малого бизнеса, предложил эффективные инструменты для расчетно-кассового обслуживания, увеличил продолжительность операционного дня, а также выступил организатором конференций и семинаров для представителей МСБ.
«Сегодня наши клиенты могут оформить онлайн кредит, получить займ или гарантию в сумме до 30 миллионов рублей в течение двух рабочих дней без залогов. Появилась возможность оформить банковские гарантии в пользу налогового органа на возмещение НДС под страховое покрытие, провести операции по покупке-продаже валюты в рамках лимитов при недостаточности денежных средств на расчетном счете клиента. Банк предлагает такие эффективные решения как онлайн кассы», - рассказал Юрий Шейко.
Весной 2018 года Альфа-Банк в направлении розничного бизнеса создал отдельный дивизион «Дальний Восток и Восточная Сибирь» с центром в Хабаровске. «Эффект реорганизации, - считает дивизионный директор по розничному бизнесу Алла СОЛДАТОВА, - в полной мере проявится к концу года, по результатам которого планируется добиться увеличения клиентов на 30 процентов».
Однако «первые ласточки», по ее словам, уже прилетели. По шести месяцев число активных клиентов выросло на 10 процентов и превысило 53 превысило тысячи человек. Средства физических лиц в Хабаровском крае с начала года также выросли почти на 10 % и составляют более 3,2 млрд. рублей. Объем выданных им кредитов достиг почти 900 млн. рублей.
Активно осваивают клиенты банка и новые технологии. Более 35 % населения региона уже сейчас активно использует мобильное банковское приложение «Альфа-Мобайл», чему немало поспособствовала отмена в нынешнем году комиссии за переводы в другие банки. Это сделало проведение ежедневный операций для клиентов проще и выгодней.
Розничные предложения Альфа-Банка постоянно обновляются и идут в ногу со временем. В мае, например, банк предложил клиентам карту «Альфа-Тревел», которая по результатам исследования Frank RG «Банковские reward-программы в России» признана самой выгодной картой для любителей путешествий. Она очень быстро обрела популярность среди хабаровчан. Другим финансовым хитом сезона является карта «100 дней без процентов», которая позволяет рефинансировать без хлопот кредиты других банков, в том числе, по кредитным картам.
Популярными среди жителей Хабаровского края становятся альтернативные способы инвестирования. Наряду с традиционными депозитами в ходу все больше индивидуальные инвестиционные счета, продукты партнеров банка: ПИФы, накопительное страхование, торговля валютой и ценными бумагами напрямую на бирже.
Олег ПАВЛОВ. Журнал "Дальневосточный капитал".
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