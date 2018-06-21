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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Июля, 09:59 |
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1,3 млрд рублей инвестирует Tele2 в развитие сети в Хабаровском крае
Предметом соглашения является сотрудничество Tele2 и правительства Хабаровского края в сфере развития телекоммуникационной инфраструктуры региона, увеличение инвестиций в экономику края и реализация совместных социально-экономических проектов.
Документ предусматривает масштабное строительство новых объектов сетевой инфраструктуры. Особое внимание оператор уделит повышению доступности услуг мобильной связи в отдаленных населенных пунктах Хабаровского края, а также на территориях, расположенных вдоль федеральных трасс.
Кроме технического развития, стороны планируют реализацию ряда программ, нацеленных на рост экономики и создание благоприятного инвестиционного климата на территории региона. К данным аспектам сотрудничества относится разработка и реализация проектов, направленных на поддержку инициатив края в социальной сфере.
Как рассказал "Дальневосточному капиталу" Дмитрий Лопатухин, директор по операциямTele2, «руководство региона оказывает телекоммуникационной отрасли значимую поддержку, что стимулирует и общий экономический рост в Хабаровском крае. Уверен, реализация соглашения позволит нам не только эффективно обеспечить быстрорастущие потребности населения в доступных и качественных услугах связи, но и способствовать повышению общего уровня жизни в регионе. Tele2 ориентирована на долгосрочные инвестиции −это подтверждает успешный опыт развития на Дальнем Востоке, где связь Tele2 была запущена осенью 2012 года».
«Появление на телекоммуникационном рынке нашего региона нового крупного игрока Tele2 обеспечит дополнительный приток инвестиций, который в конечном итоге приведет к росту экономикикрая и будет способствовать повышению качества жизни граждан. Кроме того, это станет дополнительным толчком к развитию инфраструктуры связи, повышению конкуренции на рынке телекоммуникаций. Активность нового мобильного оператора благоприятно скажется на качестве связи и, что немаловажно, уровне обслуживания потребителей. А достигнутые договоренности о развитии сетив отдаленных населенных пунктах края будут способствовать увеличению доступности услуг связи для населения», - прокомментировал Павел Уваров, министр связи Хабаровского края.
Досье "Дальневосточного капитала": Tele2 – оператор мобильной связи, который работает в России с 2003 года.После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции сотовых активов «Ростелекома» и Tele2 компания работает в более чем 60 регионах и обслуживает 31 миллион абонентов. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для малого и среднего бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, европейский уровень сервиса.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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