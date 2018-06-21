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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Июля, 21:43 |
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Экспортные расчеты в хабаровском филиале ВТБ составили 405,3 млн долларов
По итогам 3 квартала экспортные расчеты в хабаровском филиале ВТБ составили 405,3 млн долларов (рост к аналогичному периоду прошлого года 5,7%, рост за квартал 11%). Основную часть составили расчеты за лес, лесопродукцию и морские биоресурсы. Кроме того, предприятия региона получили экспортную выручку за уголь, стройматериалы, ГСМ, управленческие, инженерные, строительные, ремонтные и транспортно-экспедиционные услуги, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Импортные платежи клиентов филиала за 3 квартал составили 451,6 млн долларов (рост к аналогичному периоду прошлого года 2%, рост за квартал 2,5%). Расчеты были произведены за машины, запасные части и оборудование, строительные материалы, товары народного потребления, за юридические и консультационные услуги, а также услуги бункеровки судов топливом.
Общий объем внешнеэкономических операций хабаровского филиала ВТБ по итогам 3 квартала составил 856,9 млн долларов (рост к аналогичному периоду прошлого года 4%, рост за квартал 14%).
Заместитель управляющего хабаровским филиалом ВТБ Юлия Воробьева прокомментировала: «ВТБ традиционно занимает сильные позиции на региональном рынке обслуживания внешнеэкономической деятельности. Рост объемов ВЭД в третьем квартале имеет сезонный характер, однако общий повышательный тренд по сравнению с 2015 годом говорит о некотором оживлении торговли с иностранными контрагентами».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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