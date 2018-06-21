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В 2013 году в Николаевске-на-Амуре начнется строительство нового аэровокзала
Губернатор Вячеслав Шпорт побывал с рабочей поездкой в Николаевске-на-Амуре. Одной из тем поездки стало развитие аэропортовой инфраструктуры в северном городе. Глава региона осмотрел новую взлетно-посадочную полосу и площадку под строительство здания аэровокзала.
Работы по реконструкции полосы практически завершены – установлено искусственное покрытие, светосигнальное оборудование, ограждение, предусмотрены рулежные дорожки, перрон, дренажная система. Сейчас завершаются работы по электрификации объекта и установке нового аэронавигационного и метеооборудования.
«Это оборудование позволит нам снизить метеоминимум в николаевском аэропорту, в результате он сможет принимать самолеты даже в условиях низкой облачности и видимости. А это означает, что рейсы по погодным условиям будут отменяться реже, повысится регулярность полетов», - отметил министр промышленности и транспорта Хабаровского края Владимир Быченко.
Владимир Быченко сообщил, что все работы по модернизации аэродромной инфраструктуры завершатся в начале следующего года. В 2013 году здесь начнется и строительство нового здания аэровокзала на 50 пассажиров в час. Проект уже находится на экспертизе.
Сейчас в Николаевске-на-Амуре пассажиры обслуживаются в приспособленном помещении. С введением в строй нового здания, регистрация, досмотр, ожидание рейса будут проходить в более комфортных условиях. Завершить строительные работы планируется в октябре 2013 года, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Хабаровского края.
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