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20 Ноября 2018, 09:43 | Регион сегодня |

В Хабаровске в деле о хищениях в "Водоканале" появился первый подсудимый

В суд направлено уголовное дело в отношении главного инженера муниципального предприятия с утверждённым обвинительным заключением. Он обвиняется в причастности к хищениям 215 миллионов рублей.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 68 - летнего главного инженера МУП г. Хабаровска «Водоканал», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата), п.п. «а, в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч.1,2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, ношение, перевозка, хранение боеприпасов).

«В 2010 году обвиняемый вместе с другими участниками преступной группы похитили бюджетные средства, выделенные на строительство объекта «Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения в городе Хабаровске», в размере свыше 144 миллионов рублей. Злоумышленники приобрели по завышенной стоимости специализированное оборудование», - сообщили «Дальневосточному капиталу в силовом ведомстве.

По данным следствия, в 2012 году по такой же преступной схеме обвиняемый вместе с другими участниками преступной группы приобрели по завышенной цене насосное оборудование, тем самым причинив ущерб администрации города Хабаровска в размере свыше 19 миллионов рублей.

Также обвиняемый вместе с другими злоумышленниками получили коммерческий подкуп от директора коммерческого предприятия в размере 28 миллионов рублей за заключение муниципального контракта по завышенной цене. 

Помимо этого, в 2015 году обвиняемый вместе с иными лицами злоупотребил полномочиями при заключении договора поставки химического реагента с аффилированной организацией, тем самым причинив ущерб администрации города Хабаровска в размере 26 миллионов рублей.

Активную роль в раскрытии и расследовании преступлений принимали сотрудники УФСБ и УМВД России по Хабаровскому краю. В ходе обыска в доме главного инженера обнаружены и изъяты 45 боевых патронов. В отношении злоумышленника избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста.

«В ходе расследования уголовного дела обвиняемый дал признательные показания, активно сотрудничал со следствием», - подчеркнули в следкоме.

В следкоме отметили, что масштабное уголовное дело в отношении руководителя предприятия «Водоканал» и иных лиц, причастных к хищениям бюджетных средств, находится на завершающей стадии расследования.

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: хищение  Водоканал  суд 


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