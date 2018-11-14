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20 Ноября 2018, 10:01 | Регион сегодня

В Хабаровске прошел VII молодежный бизнес-форум

В мероприятии, прошедшем под слоганом "Драйвер бизнеса", приняли участие около 500 человек. Среди них как "акулы" местного бизнеса, так и и начинающие предприниматели, пришедшие за опытом.

В отличие от предшествующих форумов нынешний был сокращен до одного дня, но проходил с утра до позднего вечера. Открывший мероприятия мэр Хабаровска акцентировал внимание участников на важности бизнеса для развития города и поддержки властью городских предпринимателей.

«В Хабаровске работают четыре программы поддержки малого и среднего предпринимательства, на реализацию которых заложено 25 миллионов рублей, - заявил Сергей Кравчук. – Муниципалитет проводит для начинающих предпринимателей бесплатные семинары, конкурсы бизнес-идей, частично субсидирует на начальном этапе деятельности. Деньги, вложенные в развитие малого и среднего бизнеса, возвращаются сторицей: в виде открытия новых предприятий, рабочих мест, и, конечно же, налоговых отчислений в муниципальный бюджет». 

В Хабаровске, по официальным данным, зарегистрировано около 33 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, которые перечисляют в городской бюджет почти 2,5 млрд рублей. 

Форум был поделен на две части. Дневная программа состояла из нескольких мастер-классов: «Чего не нужно бояться, и, что может сделать лидер в самом начале пути», «Как выиграть в 2019 году. О ключевых принципах и компетенциях нового предпринимателя», «Мастер-класс по технике коммуникаций», «Как создать продукт, который купят» и других. Вечерняя программа проходила в формате интенсива с бизнес-тренером «Я – свой самый главный актив. Где брать энергию и уверенность». 

Как рассказала начальник городского управления по делам молодежи и социальным вопросам Инна Хопта, за семь лет проведения этого мероприятия заметно изменился состав его участников.

«Если раньше в основном это были студенты, то сейчас собираются молодые люди 26-35 лет, и, как правило, они уже имеют бизнес. За эти годы сформировался класс молодых предпринимателей. Причем работают они в разных сферах – соцсети, ресторанный бизнес, маркетинг и множество других направлений. Я надеюсь, что форум зарядит начинающих предпринимателей на успех», - подчеркнула городская чиновницв.  

Администрация города, по ее словам, заинтересована в том, чтобы как можно больше людей занимались бизнесом. На поддержку предпринимателей только по программе вовлечения молодежи Хабаровска в предпринимательскую деятельность в этом году предусмотрено около пяти миллионов рублей. 

Олег КУЛЬГИН, 

фото пресс-службы мэрии.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: бизнес-форум  Драйвер бизнеса 


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