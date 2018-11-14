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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 21 Ноября, 06:17 |
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В Хабаровске прошел VII молодежный бизнес-форум
В отличие от предшествующих форумов нынешний был сокращен до одного дня, но проходил с утра до позднего вечера. Открывший мероприятия мэр Хабаровска акцентировал внимание участников на важности бизнеса для развития города и поддержки властью городских предпринимателей.
«В Хабаровске работают четыре программы поддержки малого и среднего предпринимательства, на реализацию которых заложено 25 миллионов рублей, - заявил Сергей Кравчук. – Муниципалитет проводит для начинающих предпринимателей бесплатные семинары, конкурсы бизнес-идей, частично субсидирует на начальном этапе деятельности. Деньги, вложенные в развитие малого и среднего бизнеса, возвращаются сторицей: в виде открытия новых предприятий, рабочих мест, и, конечно же, налоговых отчислений в муниципальный бюджет».
В Хабаровске, по официальным данным, зарегистрировано около 33 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, которые перечисляют в городской бюджет почти 2,5 млрд рублей.
Форум был поделен на две части. Дневная программа состояла из нескольких мастер-классов: «Чего не нужно бояться, и, что может сделать лидер в самом начале пути», «Как выиграть в 2019 году. О ключевых принципах и компетенциях нового предпринимателя», «Мастер-класс по технике коммуникаций», «Как создать продукт, который купят» и других. Вечерняя программа проходила в формате интенсива с бизнес-тренером «Я – свой самый главный актив. Где брать энергию и уверенность».
Как рассказала начальник городского управления по делам молодежи и социальным вопросам Инна Хопта, за семь лет проведения этого мероприятия заметно изменился состав его участников.
«Если раньше в основном это были студенты, то сейчас собираются молодые люди 26-35 лет, и, как правило, они уже имеют бизнес. За эти годы сформировался класс молодых предпринимателей. Причем работают они в разных сферах – соцсети, ресторанный бизнес, маркетинг и множество других направлений. Я надеюсь, что форум зарядит начинающих предпринимателей на успех», - подчеркнула городская чиновницв.
Администрация города, по ее словам, заинтересована в том, чтобы как можно больше людей занимались бизнесом. На поддержку предпринимателей только по программе вовлечения молодежи Хабаровска в предпринимательскую деятельность в этом году предусмотрено около пяти миллионов рублей.
Олег КУЛЬГИН,
фото пресс-службы мэрии.
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