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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 21 Ноября, 06:16 |
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"Полиметалл" завершил очередной этап в развитии Амурского гидрометаллургического комбината
Проект Фаза 3, направленный на расширение и модернизацию Амурского гидрометаллургического комбината (АГМК), который специализируется на переработке упорных золотосодержащих руд, реализован в период с 2016 по 2018 гг. с целью увеличения производительности автоклава. Работы проводились в связи с запуском обогатительной фабрики на месторождении Кызыл (Республика Казахстан), который состоялся в конце июня 2018 года. Первый золотосодержащий концентрат из Казахстана АГМК переработал в октябре 2018 года. Предполагается, что модернизированный комбинат будет перерабатывать 50% концентрата, выпускаемого на Кызыле, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Хабаровском филиале АО «Полиметалл» УК.
Валентин Мартыненко, директор Хабаровского филиала АО «Полиметалл»:
- Завершение третьего этапа модернизации комбината стало важным шагом в реализации стратегической цели компании «Полиметалл» - создание на базе АГМК в Амурске Центра переработки концентратов золотых упорных руд. Рост мощности комбината - это надёжная база для создания новых рабочих мест в Амурске, а уникальные технологии АГМК - залог долгосрочной перспективы устойчивого развития предприятия, обеспеченного ресурсной базой и надежной командой профессионалов. Это возможность и дальше вносить существенный вклад в развитие социальной сферы и благоустройства Амурска, ведь большая часть коллектива АГМК – амурчане.
За три года в ходе проекта на АГМК построены новые участки (сгущение, нейтрализация, фильтрация гипсового осадка, фильтрация хвостов выщелачивания), новые вспомогательные объекты (кислородная станция № 2, участок десорбции № 2). Модернизированы 17 производственных объектов на 10 действующих производственных участках. В том числе модернизированы системы утилизации тепла и очистки оборотной воды.
Общая сумма инвестиций в проект модернизации АГМК составила 71 млн долл.
В ходе модернизации использованы и добавлены в производственный процесс передовые технологии, снижающие воздействие на окружающую среду: охлаждение оборотных растворов, нейтрализация кислых растворов и удаление серы, уникальная система замкнутого водооборота.
Под задачи расширения производства на АГМК в течение года были приняты около 100 новых сотрудников. 95 человек из них - жители Амурска и Амурского района. Таким образом, «Полиметалл» последовательно выполняет одно из приоритетных направлений в социальной ответственности по созданию рабочих мест для жителей региона.
Вадим Кипоть, управляющий директор АГМК:
- Уникальность проекта модернизации АГМК заключается в том, что он был реализован в сжатые сроки. При этом специалистами компании были найдены решения, которые позволили включить в технологическую схему действующей автоклавной линии дополнительное оборудование и новые объекты без дополнительных остановок предприятия. Все три года комбинат продолжал работать на полной мощности. Финальным результатом проекта стала возможность увеличить переработку сульфидных золотосодержащих концентратов, сохранив неизменное плановое извлечение золота на уровне 96%.
Досье "Дальневосточного капитала": Амурский гидрометаллургический комбинат - первый и единственный в России комплекс переработки упорных золотосульфидных концентратов методом автоклавного окисления. Строительство комбината началось в 2010 году. Во втором квартале 2012 года на АГМК было получено первое золото. Через год комбинат вышел на проектную производительность. В 2014 году на АГМК начали переработку высокосернистого концентрата месторождения Майское (Чукотский АО). За шесть лет АГМК произвел более 40 тонн золота. В 2017 году АГМК произвел 8,7 тонн золота и достиг показателя по извлечению золота – 96%. В рамках стратегии развития с момента запуска АГМК прошел три этапа расширения и модернизации производственных объектов. Два из них Фаза 1 (переработка Албазинского концентрата с относительно низким содержанием серы и углерода) и Фаза 2 (переработка смеси Албазинского и Майского концентратов с полным использованием возможностей существующей кислородной установки) реализованы в 2012 и 2014 гг, соответственно.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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