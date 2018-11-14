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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 21 Ноября, 06:17 |
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В Правительстве Хабаровского края социальный блок возглавит известный депутат
Наталья Пудовкина получит пост заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам.
На сайте Закдумы Хабаровского края сегодня появилось распоряжение "Об освобождении от должности председателя постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по бюджету, налогам и экономическому развитию и о досрочном прекращении полномочий депутата Законодательной Думы Хабаровского края Пудовкиной Наталии Алексеевны".
"Переход согласован между руководством думы и правительства края, Наталья Пудовкина дала согласие возглавить социальный блок", - уточнил собеседник журнала.
По его информации, Наталья Пудовкина хорошо знакома с социальной проблематикой, имее большой опыт работы в краевом правительстве, законодательной думе и в руководстве реготделением «Единой России».
Биография Натальи Пудовкиной:
Родилась 22 ноября 1961 года в пос. Зырянка Верхне-Колымского района Якутской АССР.
В 1982 году окончила Хабаровский институт народного хозяйства, в 2000 году - Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова.
С 1983 по 1993 год - экономист, главный специалист финансового управления администрации Хабаровского края.
С 1993 по 2000 год - заместитель исполнительного директора по финансово-экономическим вопросам Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования.
С 2000 по 2002 год - заместитель руководителя Департамента развития и экономики здравоохранения Минздрава России.
С 2002 по 2005 год - консультант, заместитель начальника отдела Департамента социального развития и охраны окружающей среды Правительства Российской Федерации.
С 2005 по 2008 год - главный советник Департамента сопровождения приоритетных национальных проектов Экспертного управления Президента Российской Федерации.
С 2009 по 2010 год - заместитель генерального директора ООО «Амур Форест».
С 2010 года работала в Законодательной Думе Хабаровского края на профессиональной постоянной основе заместителем председателя постоянного комитета по бюджету и налогам.
В 2014 году избрана депутатом Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва.
Заместитель Секретаря Хабаровского Регионального отделения Партии «Единая Россия» по проектной деятельности.
Фото с сайта khabarovsk.er.ru
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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