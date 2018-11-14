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Среда| 21 Ноября, 06:16 |
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Законодательной Думе Хабаровского края не дают покоя полномочия губернатора
На внеочередном заседании Думы Хабаровского края депутаты вернутся к рассмотрению в первом чтении законопроекта «О внесении изменений в Устав Хабаровского края», предусматривающего форму участия регионального парламента в формировании правительства края.
Как сообщает пресс-служба выборного органа, в повестке внеочередного заседание Законодательной Думы Хабаровского края, которое запланировано на 21 ноября, 11 вопросов. Однако главным все считают именно вопрос изменений в Устав Хабаровского края.
Напомним, на предыдущем заседании этот вопрос был снят с повестки по предложению спикера думы Сергея Луговского. Для принятия решения по изменению Устава края единороссам тогда не хватало квалифицированного большинства. Подкачала явка. 12 депутатов-членов партии «ЕР» по разным причинам не пришли на заседание.
Вопрос о полномочиях стал камнем преткновения между законодательной и исполнительной ветвями власти в Хабаровском крае. Фракция единороссов предложила вернуть формат согласования с думой основных должностей в правительстве края, который существовал в регионе до 2012 года. Коммунисты поддержали предложение фракции единороссов.
Однако новый губернатор Сергей Фургал категорически воспротивился депутатской инициативе. На его сторону встала фракция ЛДПР в краевой думе.
Судя по всему, за прошедшую неделю единороссы в краевом парламенте нарастили мускулы и готовы дать бой исполнительной власти.
Олег КУЛЬГИН.
- Законодательной Думе Хабаровского края не дают покоя полномочия губернатора
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