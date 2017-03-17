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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 22 Марта, 07:20 |
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Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт встретился со старшим исполнительным директором японской корпорации JGC
Масанори Судзуки поблагодарил Вячеслава Шпорта за большую поддержку, которую власти края оказывают при реализации проекта по выращиванию овощей в Хабаровске. За прошедший год было произведено более 400 тонн овощей и помидоров. Продукция JGC Evergreen продается в розничных сетях и пользуется большим спросом у жителей края. Компания приступила ко второму этапу проекта – строительству еще одного тепличного комплекса площадью 2,3 га в индустриальном парке «Авангард», сообщили журналу "Дальневосточному капиталу" в Правительстве Хабаровского края.
«Сегодня многие японские компании, зная о таком успешном опыте, постоянно консультируются с нами по поводу того, как быстро начать работу в России. На наш взгляд, секрет успеха – в постоянном внимании федеральных и краевых властей к нашему проекту. Поэтому сегодня мы готовы работать с Хабаровским краем дальше, и не останавливаться только на сфере сельского хозяйства», - отметил Масанори Судзуки.
Губернатор края подчеркнул, что власти региона и в дальнейшем будут оказывать поддержку проекту корпорации.
«В этом году мы должны завершить вторую часть дороги к парку «Авангард». Остается также решить ряд вопросов, связанных со снижением ставок на энерготарифы, с ввозом посадочного материала из Японии. Здесь окажем максимальное содействие компании. И, конечно, нам надо двигаться дальше и вместе искать новые сферы для инвестирования. Это могут быть, например, проекты в сфере деревопереработки и производства продуктов питания. Очень перспективной сферой для сотрудничества, учитывая опыт корпорации, может стать рынок медицинских услуг», - отметил Вячеслав Шпорт.
За последние 30 лет компания реализовала более 300 проектов в сфере медицины, участвуя как генподрядчик, консультант или поставщик оборудования. Масанори Судзуки сообщил, что специалисты JGC внимательно изучат возможности Хабаровского края в области здравоохранения и сделают свои предложения по сотрудничеству.
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