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Среда| 21 Марта, 16:46 |
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В Хабаровском крае от неизвестной причины и голода погибли 24 тысячи свиней
Поголовье свиней на сельхозпредприи «Агроэнерго» за последние 4,5 месяца уменьшилось с 42 тысяч до 18 тысяч голов. Животные умирают от голода и болезней каждый день. Только 20 марта здесь произошел падеж 200 поросят. Коллектив предприятия не получают зарплату с января, долг составляет уже почти 20 миллионов рублей.
Доведенные до отчаяния работники пригласили на встречу журналистов. Они рассказала, что свиньи умирают из-за плохих кормов и отсутствия лекарств, однако точная причина неизвестна. В помощи нуждаются и сами работники комплекса: многие из них утверждают, что в этом году еще не получали зарплату.
Председатель совета директоров ООО «СК «Агроэнерго» Сергей Голев говорит, что у предприятия накопилось 500 млн рублей долга за электричество и газ. «Мы сейчас ведем переговоры с инвестором, который до конца недели должен определиться – заходить на предприятие или нет. Он готов войти в долю и закачать сюда немного денег на корма, препараты, зарплаты, налоги. Я не могу сейчас ничего платить, потому что у группы компаний "Велес" просто нет денег, и кредиты нам не дают», – объяснил ситуацию журналистам Сергей Голев.
Досье «ДК»: ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в холдинг «РусГидро») в рамках программы по оптимизации активов продало дочернее АО «Сельскохозяйственный комплекс «Агроэнерго»(Хабаровский край). Победителем аукциона по продаже 3,319 млн акций комплекса стал единственный участник - ООО «Велес» (Амурская область). Сделка состоялась по начальной цене - 97,5 млн рублей. СК «Агроэнерго» - сельскохозяйственное предприятие в Хабаровском крае, занимающееся производством, переработкой и реализацией свинины. Компания зарегистрирована в 2002 году. ООО «Велес» - микропредприятие, специализирующееся на оптовой торговле зерном. Компания зарегистрирована в Благовещенске в 2013 году, принадлежит физлицам.
По мнению заместителя председателя правительства Хабаровского края – министра сельского хозяйства Александра Купрякова, «Велес» приобрел у энергетиков «кота в мешке». Поголовье оказалось меньше, чем оговаривалось, общая ситуация в животноводческом комплексе гораздо хуже, чем предполагали новые собственники. Сумма долгов по электроэнергии, газу, водоснабжению, просроченным кредитам, зарплате, различным штрафам сразу была «круглой», а сейчас, по словам министра, превысила уже 800 млн рублей. Энергетики, продав комплекс, не захотели ждать, пока новые владельцы наладят производство, и рассрочку по имеющимся долгам им не дали.
Правительство Хабаровского края попыталось повлиять на ситуацию. В 2017 году «Агроэнерго» были предоставлены в качестве субсидий 19 млн рублей федеральных средств, но они растворились, как капля в море. Предприятие за них даже не отчиталось перед бюджетом. А в конце прошлого года ситуация резко обострилась.
«В декабре 2017 года к нам в министерство пришли учредители «Велеса» и показали бумагу, что «ДЭК» отключает их от электроэнергии через неделю, - говорит Александр Купряков. - Мол, если не заплатят до Нового года, отключат 31 декабря в 18.00, а потом 8 дней каникул, вся ферма вымерзнет. Мы подняли тревогу, озаботились, чтобы «Агроэнерго» обратилось в суд, там пошли навстречу и обеспечительные меры действуют до сих пор, до 4 апреля», - рассказал журналистам А. Купряков.
В ситуацию вмешался губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Он обсуждал проблему с руководителем «Русгидро» Николаем Шульгиновым, была достигнута договоренность, что владельцы «Велеса» встретятся с энергетиками и представят график погашения долгов. Однако они не пришли на эту встречу.
Сейчас ситуация на предприятии уже не просто критическая, а катастрофическая: корм заканчивается, вода подается только с 18.00 до 6.00 часов, этого времени не хватает, чтобы наполнить резервуары. Соответственно воды не хватает для кормления животных, крайний дефицит с кормами, судьба оставшихся 18 тысяч свиней практически предрешена.
Олег Кульгин.
Фото Любови Краснослободцевой.
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