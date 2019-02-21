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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Международный аэропорт Хабаровск ищет арендаторов в новый терминал
Большое внимание уделяется расширению спектра и повышению качества услуг, предоставляемых пассажирам и гостям аэропорта.
В новом терминале пассажиры аэропорта смогут с удовольствием провести время, как в ожидании регистрации на своей рейс, так и после прохождения всех предполетных процедур. Особое значение уделяется работе с арендаторами, чья продукция и услуги позволят познакомить пассажиров и гостей аэропорта со спецификой и колоритом Хабаровского края и Дальнего Востока России.
С 20 марта потенциальные арендаторы могут направлять свои предложения по размещению точек общественного питания: фудкортов, кафе, баров и ресторанов. Позднее будет опубликована информация о проведении открытых запросов предложений по открытию магазинов и сервисных точек.
Со всей актуальной информацией о тендерах на аренду коммерческих площадей и условиями работы в новом терминале можно ознакомиться в разделе "Арендаторам" на официальном сайте международного аэропорта Хабаровск.
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Хабаровский аэропорт» - главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый). Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более 2 млн пассажиров.
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