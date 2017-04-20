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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 4, 2017
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21.04 |Во Владивостоке на Восточном экономическом форуме расскажут об освоении "дальневосточного гектара"
21.04 |Более 70 заявок подано на участие в международной выставке "АмурЭкспоФорум-2017"
21.04 |"Хабаровская генерация" очищает берега Амурской протоки
21.04 |В Амурской области на Нижне-Бурейской ГЭС начаты испытания первого гидроагрегата под нагрузкой
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21 Апреля 2017, 11:20 | Регион сегодня
Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края вошел в ТОП-10 рейтинга микрофинансовых организаций России
По итогам 2016 года Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края по объему портфеля микрозаймов для бизнеса и выданных субъектам малого и среднего предпринимательства края микрозаймов вошел в ТОП-10 рейтинга региональных микрофинансовых организаций.
Рейтинг формирует агентство «Эксперт РА». Впервые краевому Фонду присвоен самый высокий уровень надежности – "А ++", сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в министерстве экономического развития Хабаровского края.
Отметим, что с 2012 года по апрель 2017 года региональная микрофинансовая организация предоставила около двух тысяч займов на сумму 1,7 млрд рублей. Фонд действует с 1992 года и оказывает льготную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства региона.
Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") − российское и международное рейтинговое агентство, входит в состав международной группы RAEX. Аккредитовано при ЦБ РФ и Министерстве финансов Российской Федерации.
Теги: рейтинг малый бизнес ТОП
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