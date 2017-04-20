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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 22 Апреля, 02:05 |
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"Хабаровская генерация" очищает берега Амурской протоки
Более 30 мешков мусора собрали добровольцы в прибрежной полосе водоема и придорожной полосе села Осиновая Речка. В акции приняли участие около 40 человек. Волонтеры «Хабаровской генерации» и их подопечные впервые внесли лепту в кампанию городских субботников и считают приобретенный опыт положительным и полезным.
- Участие в весенней акции стало одним из более 200 мероприятий, организованных нашими волонтерами для воспитанников хабаровских детских домов №4 и №5, - комментирует директор филиала «Хабаровская генерация» Владимир Лариков. – Основа сотрудничества с детьми, оставшимися без родителей – это их профессиональная ориентация. Однако помимо этого энергетики учат ребят другим важным вещам – готовить, заниматься спортом, ходить в походы, дружить и защищать природу.
Новички акции отнеслись к делу с энтузиазмом и намерены участвовать в подобных мероприятиях и впредь. Волонтеры «Хабаровской генерации» всегда готовы поддержать их начинания.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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