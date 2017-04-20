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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 22 Апреля, 02:04 |
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В Хабаровске появился новый формат делового общения для предпринимателей пищевой и перерабатывающей отраслей ДФО
«На Дальнем Востоке мероприятие подобного уровня для производителей пищевой и перерабатывающей продукции проводится впервые, - говорит руководитель «ТЕХНОЛОГиЯ». - Прежде на такие форумы предприниматели выезжали в Москву либо в Санкт-Петербург. Однако условия ведения бизнеса для предпринимателей – дальневосточников отличаются особыми условиями и сложностями, поэтому им необходима собственная площадка для обсуждения своих проблем».
В конференции участвовали представители органов федеральной и региональной власти, Роспотребнадзора и Россельхознадзора, профильных учебных заведений, российских и иностранных компаний – ритейлов.
Регионы - Хабаровский и Приморский края, а также Еврейскую автономную область - представляли руководители компаний молочной и мясоперерабатывающей отраслей, производители хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий, безалкогольных напитков, переработчики рыбы и морепродуктов, а также дикоросов, ягод, меда и продуктов пчеловодства.
Участники обсудили наиболее важные вопросы, которые волнуют сегодня пищевиков и переработчиков дальневосточного региона. В числе острых назывались проблемы, связанные с продовольственной безопасностью, административными и логистическими барьерами, сложности в выстраивании отношений с торговыми сетями, с внедрением процедур, основанных на принципах ХАССП, а также электронной ветеринарной сертификации ГИС «Меркурий».
Подчеркивалась необходимость производить конкурентоспособную продукцию, реализовывать инвестпроекты, направленные на повышение производительности труда и расширение ассортимента.
«Нужно быть активнее и не ждать, что кто-то придет и за тебя все сделает», - считает Евгения Охота, выразившая при этом уверенность, что новый формат делового сотрудничества придаст очередной импульс развитию пищевой и перерабатывающей отрасли всего дальневосточного региона, а Хабаровск станет важной площадкой для участников продовольственного рынка ДФО.
Вера КАЛИНИНА.
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