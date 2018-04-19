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Следком выясняет обстоятельства падения вертолета в Хабаровском крае
Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится процессуальная проверка по факту жесткой посадки вертолета в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)
По данным следствия, 20 мая 2018 года в 17:32 вертолёт «Газель», не долетев до реки Уда в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края три км, совершил жёсткую посадку. После посадки произошло самовозгорание вертолёта. Вертолёт сгорел полностью. На борту находились три человека, которые ушли с места аварии в сторону охотничьего домика, расположенном в одном него от падения вертолета. У одного из мужчин по пути к зимовью предположительно произошел сердечный приступ, в результате чего он скончался. Двое остались живы.
Собственником вертолёта является индивидуальный предприниматель из Амурской области.
Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего. На место происшествия в ближайшее время собирается выехать следственная группа, по результатам проверки будет принято законное решение.
Как сообщили «Дальневосточному капиталу» в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю, в 09.35 (хбр) 21 мая частный вертолёт Ми-2 с места жесткой посадки вертолёта в Тугуро-Чумиканском районе вылетел в п. Экимчан Амурской области. На его борту пострадавшие люди, двое из которых, по предварительным данным, имеют лёгкие травмы. По прибытию они будут доставлены в медицинское учреждение для проведения более тщательного осмотра и оказания помощи.
В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю развернут оперативный штаб, налажен оперативный межведомственный обмен информацией и координация действий. В готовность к вылету в г. Свободном Амурской области приведён вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями и медиками на борту.
Олег Кульгин.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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