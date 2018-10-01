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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 05 Октября, 04:33 |
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В Хабаровском крае начал работу первый центр поддержки предпринимательства
В Центре поддержки предпринимательства в Хабаровске работают организации, которые оказывают дополнительную финансовую поддержку, информационное и консультационное сопровождение бизнеса, проводят обучение по основам предпринимательской деятельности, различные семинары и тренинги, помогают написать бизнес-план.
На базе центра также откроется «удаленное окно» МФЦ. Здесь предприниматели смогут получить более 60 специализированных государственных и муниципальных услуг. Среди самых популярных – регистрация, лицензирование различных видов деятельности, предоставление актуальной информации, кадастровый учет недвижимого имущества и заключение сделок с ним, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Хабаровского края. Теперь начинающие и действующие бизнесмены смогут получить комплексную помощь по принципу «одного окна».
"Мы начинаем новый этап планомерной работы по созданию комфортных условий для представителей бизнеса. В Комсомольске-на-Амуре и поселке Чегдомын уже действуют информационные центры на базе существующих МФЦ. Нам важно, чтобы предпринимателям было удобно развиваться на территории края. Это одно из основных направлений социально-экономического развития региона. С их стороны ждем интересных и успешных проектов, - рассказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
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