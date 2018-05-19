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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм
"Хабаровский край интересен иностранным туристам. Наша общая задача, сделать его еще более привлекательным, особенно в части круизного направления. Это не только строительство новых объектов, но и их обеспечение всей необходимой инженерной инфраструктурой", - рассказал Николай Королев, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ.
Для этого сейчас в Хабаровске идет реконструкция набережной и туристических объектов, расположенных на ней: плавательный бассейн, круизный и яхтенный центр. Работы ведутся в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ», рассчитанной на 2013-2018 годы. На эти цели из федерального бюджета предусмотрено 632,5 млн рублей. До конца года будут завершены работы в Хабаровске, затем реконструкция набережной начнется в Комсомольске-на-Амуре. На эти цели запланировано еще 320 млн рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Кроме того, на южном побережье Охотского моря мы обустроили базу для наблюдения за китами. Следующим этапом развития круизного туризма будет строительство флота. Мы уже встречались с инвестором из Перми, который намерен построить серию круизных судов класса река-море вместимостью 150-200 человек», - рассказал начальник управления по туризму Хабаровского края Виталий Селюков.
Напомним, два туристско-рекреационных кластера «Амур-Хабаровск» и «Комсомольский» прошли конкурсный отбор для включения в проект ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019-2025 годы». Согласно концепции, на Дальнем Востоке планируется создание двух перспективных туристских укрупненных инвестиционных проектов. Общий объем финансирования проекта ТРК «Амур-Хабаровск» составляет 4,6 млрд рублей. Оценочная стоимость проектов ТРК «Комсомольский» составляет 4,8 млрд рублей.
Стоит отметить, что в прошлом году Хабаровский край посетили более 50 тысяч иностранных туристов. В первом квартале 2018 года туристический поток вырос в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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