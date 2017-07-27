Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 22 Августа, 00:18 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 59 р.
1 EUR 69 р.
100 JPY 5400 р.
10 CNY 880 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Дальний Восток продолжает настраиваться на строительный бум
свежий номер
Дальневосточный капитал № 8, 2017

Регион сегодня
21.08 |
Экспорт местных продуктов в АТР будут развивать в Хабаровском крае
21.08 |
Во Владивостоке на ВЭФ-2017 представят комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре
21.08 |
Всемирный Конгресс Международного Союза Архитекторов в Сеуле раскроет "Душу города"
21.08 |
Около 30 предприятий Амурской области участвуют в строительстве Амурского ГПЗ
21.08 |
На Сахалине резидент ТОР "Южная" расширяет производство
статьи раздела
Персона
27 Июля 2017, 15:53
Олег КОЖЕМЯКО, губернатор Сахалинской области: Молодежь обгоняет меня, но я не сдаюсь... Олега КОЖЕМЯКО вполне можно считать человеком Дальнего Востока. Он вел бизнес в Приморье и на Камчатке, избирался губернатором в Корякии, Амурской области, последние два года возглавляет Сахалинскую область.
статьи раздела
Компании
27 Июля 2017, 15:31
"Газпром" отчитался о дальневосточных проектах Ставка сделана на работу с СПГ
статьи раздела
Финансы
26 Июля 2017, 16:12
Сбербанк инкассирует Крупнейший банк России предлагает современные и надежные сервисы инкассации не только бизнесу, но и другим кредитным организациям на Дальнем Востоке.
статьи раздела
Рынки
26 Июля 2017, 15:24
На Дальнем Востоке бензин не может не дорожать Производителям все труднее сдерживать цены на фоне повышения налоговой нагрузки и инфляционных процессов
статьи раздела
Среда обитания
26 Июля 2017, 12:57
Летним маршрутом с ННК Корреспондент "Дальневосточного капитала" оценил сервис на автозаправках "Независимой нефтегазовой компании" от Благовещенска до Владивостока
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
21 Августа 2017, 15:01 | Регион сегодня

Экспорт местных продуктов в АТР будут развивать в Хабаровском крае

В Хабаровске прошло заседание "круглого стола", на котором представители власти и бизнеса обсудили вопросы расширения рынка сбыта товаров местных производителей.

Участие в диалоге приняли руководители предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края, торговых сетей.

Отмечалось, что всего в регионе работают 300 организаций, выпускающих свыше 1700 наименований продукции. Наиболее развитыми направлениями являются мясная и молочная переработка, производство хлебобулочных и кондитерских изделий, а также алкогольной продукции, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.

Каждый год предприятиями отраслей осваиваются новые наименования в целях расширения ассортимента и повышения конкурентоспособности своих брендов. В продвижении местной продукции на внутреннем и внешнем рынках помогает и народный проект «Наш выбор 27».

Его участники нарастили объемы выпуска и реализации своей продукции. Так, в регионе в первом полугодии увеличилось производство кондитерских изделий – 104,1 %, полуфабрикатов – 107,9 %, мяса птицы – 105 %, безалкогольных напитков – 102,9 %. Собравшиеся пришли к единому мнению, что проект помог предприятиям торговли и производителям стать более узнаваемыми, в том числе за границей.

«Мы будем активно работать в этом направлении и в дальнейшем. Важной задачей, направленной на повышение конкурентоспособности является экспорт пищевой продукции. Ряд предприятий уже поставляют свои товары в КНР. Перспективы и возможности, которые открываются здесь, довольно значительны. Поэтому мы приняли решение о создании специального отдела в структуре комитета, который будет развивать этот вид деятельности», - отмечает председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Крецу.

По его словам, уже сегодня бренды местных производителей хорошо продаются в ряде азиатских стран. В первую очередь – в Китае. В этом году регион почти в три раза увеличил экспорт пива в Поднебесную. Большим спросом у жителей КНР пользуется мороженое, хлебобулочные изделия и мед от краевых производителей.

В целях расширения деловых связей участники «круглого стола» организовали презентацию своей продукции для потенциальных партнеров. Участие в ней приняли представители официальной делегации Народного Правительства города Фуюань во главе с заместителем Мэра города Фуюань И Джихуэй. Гости из КНР выразили большую заинтересованность в сотрудничестве с предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: экспорт  АТР 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Кадры
26 Июля 2017, 12:33
Выпускники вузов становятся востребованным "товаром" Сегодня трудоустройство выпускников - один из главных критериев, определяющих рейтинг эффективности деятельности высших и средних учебных заведений. Как показывает практика, там, где это направление введено в ранг приоритетного, там и высокий показатель.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
25 Июля 2017, 17:56
Автор "Индигирки" взялся за продвижение национальной кухни Якутии Иннокентий ТАРБАХОВ - не просто титулованный якутский повар, он общественный деятель и, если хотите, человек-бренд. Там, где Республика Саха (Якутия) презентует свои достижения или организует национальные праздники, приемы для высоких гостей, всегда присутствуют традиционные гостеприимство и кухня. Стол накрывают сам Иннокентий Иннокентьевич или его ученики.
статьи раздела
Вкус жизни
25 Июля 2017, 17:55
Хабаровский край отметил праздник первой горбуши 1 июля в Советской Гавани прошел фольклорно-обрядовый праздник коренных малочисленных народов Севера. Праздник первой горбуши уже стал одной из визитных карточек Хабаровского края.
статьи раздела
Вкус жизни
25 Июля 2017, 17:52
Во Владивостоке начался Дальневосточный фестиваль "Мариинский" 15 июля стартовал второй Международный дальневосточный фестиваль "Мариинский", который пройдет на семи концертных площадках во Владивостоке, Уссурийске и Южно-Сахалинске. Его основной площадкой станет Приморская сцена Мариинского театра.
статьи раздела
Регион сегодня
25 Июля 2017, 14:05
"Вулканариум" стал новой "фишкой" Камчатки Первый в России интерактивный визит-центр "Музей вулканов на Камчатке" - "Вулканариум" - открылся на Камчатке. Инициаторами проекта стали старший научный сотрудник Института вулканологии ДВО РАН Сергей САМОЙЛЕНКО и Алена САМОЙЛЕНКО.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика