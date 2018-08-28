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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 21 Сентября, 14:30 |
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Резидент ТОР "Комсомольск" начал производство элементов для гражданских и военных самолетов
Компания «ПАКС-Восток», действующая по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», приступила к производству элементов бортовой кабельной сети и электрических распределительных устройств для авиатехники.
Бортовая кабельная сеть, производимая резидентом для авиационной техники, применяется в ответственных узлах и отличается наименьшим весом, не поддерживает горение и подходит для прокладки в местах возможного воздействия частиц влаги. Главными клиентами ООО «ПАКС-Восток» являются АО «Гражданские самолёты Сухого» и ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина».
«Производственные площади составляют 380 квадратных метров. Данные площади позволяют разместить до 40 высококвалифицированных работников. В настоящее время штат сотрудников состоит из 7 человек. Все рабочие места оснащены новым инструментом и оборудованием. Сегодня происходит отработка технологического процесса на комплекте жгутов отсека «MG» для самолета Сухой Суперджет-100, который ранее производился на головном предприятии ООО «ПАКС» в Костроме, - сообщил генеральный директор ООО «ПАКС-Восток» Максим Кубанцев. - ТОР «Комсомольск» предоставляет ряд преференций, в том числе пониженные налоговые ставки, которые позволяют нам сократить издержки, что особенно важно при становлении предприятия, - сэкономленные денежные средства мы используем для развития производства».
Проект предусматривает планомерное развитие производственной площадки и эволюцию производства от крупноузловой сборки до полного цикла производства продукции.
«У нас много экономических схем и эффектов, - отмечал ранее генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов. - Но людей интересуют простые вещи: реализованные проекты и созданные рабочие места. Сегодня на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток более 130 предприятий уже введены в эксплуатацию, и это только начало пути. Каждый резидент, который помогает региону развиваться ускоренными темпами, должен получить качественную услугу, чтобы реализовать свой проект».
Территория опережающего развития «Комсомольск» создана в соответствии с постановлением Правительства от 25 июня 2015 года. Сегодня в ТОР сформированы четыре инвестиционных площадки: «Парус», «Амурск», «Амурлитмаш» и «Холдоми». Конкурентными преимуществами ТОР «Комсомольск» являются высокий научно-технический потенциал, близость к транспортной инфраструктуре, значительные запасы лесных ресурсов и высококвалифицированные кадры. В настоящее время в ТОР «Комсомольск» реализуется 24 инвестиционных проекта с объемом вложений в размере 86 млрд рублей.
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