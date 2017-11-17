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В Хабаровском крае лососевая путина-2018 пройдет по новым правилам
Отдельное внимание на итоговой пресс-конференции Губернатора края Вячеслава Шпорта было уделено дальнейшему развитию промысла тихоокеанских лососей в бассейне реки Амур. Глава региона отметил, для сохранения популяции красной рыбы, путину-2018 необходимо проводить уже по новым правилам, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Как рассказал Вячеслав Шпорт, 2017 год в целом для Дальнего Востока и для Хабаровского края в частности оказался неурожайным по рыбе. «По летней кете у нас получился сильный недобор. Предприятиями были взяты только 40 процентов от общего объема вылова. Осенняя путина немного выровняла положение, но не до конца», - отметил глава региона.
По информации комитета рыбного хозяйства края, всего в этом году было выловлено более 48 тысяч тонн лососевых. Это только 62 процента от плана. Такие показатели объясняются, прежде всего, природными явлениями. Существенное влияние оказало наводнение 2013 года. Горбуши практически не было, так как этот год считается неурожайным. В целом итоги рассмотрены вместе с отраслевой наукой, уже сформулированы необходимые предложения по сохранению и восстановлению популяции тихоокеанского лосося.
«Проанализировав ситуацию с добычей лосося в Амурском лимане и реке Амур, в следующем сезоне мы планируем усилить работу по ведению государственного надзора в области рыболовства. Необходимо оберегать нерестилища, проводить регулярные рейды. Наша главная задача – сохранить популяцию лосося и обеспечить доступной красной рыбой население края», - отметил Губернатор Вячеслав Шпорт.
Напомним, в конце ноября на Дальневосточном научно-промысловом совете был принят целый ряд важных мер, касающихся рыбного промысла. Предложено резко ограничить использование плавных сетей и полностью запретить лов ставными сетями. Однако, Правительство Хабаровского края вмешалось и настояло на введении существенных поправок в регулировании рыбалки в устье реки Амур.
Так, со следующего года промысловики смогут использовать орудия лова не более 150 метров в длину. Для традиционного рыболовства коренных народов Севера – 75 метров, для любительской и спортивной рыбалки можно будет использовать сети не более 35 метров. При этом будет увеличено расстояние между плавными сетями до одного километра. Также предлагается уменьшить длину ставных сетей.
Планируемый вылов тихоокеанских лососей в 2018 году составит около 70 тысяч тонн. Промысел будет вестись в бассейне реки Амур и в подзоне Приморье (Советско-Гаванский и Ванинский районы).
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