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Вторник| 22 Января, 13:57 |
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В Хабаровском крае из одного министерства сделают два
Губернатор Сергей Фургал подписал распоряжение о реформировании министерства промышленности и транспорта Хабаровского края. Оно будет разделено на два самостоятельных органа исполнительной власти – министерство промышленности и министерство транспорта и дорожного хозяйства. В эти структуры перейдут сотрудники и соответствующий функционал из упраздненного министерства, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Министерству промышленности также передаются полномочия по развитию лесопромышленного комплекса. Ранее это направление находилось в ведении министерства природных ресурсов края.
В правительстве края подчеркивают, что реформирование пройдет без увеличения штатной численности. Этот шаг позволит четко разграничить зоны ответственности при исполнении вышеуказанных полномочий, а также более эффективно управлять промышленным и транспортным комплексами.
Кроме того, отдельным распоряжением губернатора из министерства природных ресурсов в министерство сельского хозяйства переданы штатная численность и полномочия по развитию рыбной промышленности, охране и использованию водных биологических ресурсов.
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