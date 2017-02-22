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Четверг| 23 Февраля, 05:25 |
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В экономике Хабаровского края прирост валового регионального продукта составил 1,8%
«В 2016 году удалось достичь пусть небольшого, но увеличения основных экономических показателей. В текущем году задача номер один – добиться устойчивого роста экономики». Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр экономического развития Хабаровского края Виктор Калашников на расширенном заседании регионального правительства.
В экономике Хабаровского края прирост валового регионального продукта в 2016 году к уровню 2015 года составил 1,8 %. Результаты достигнуты за счет базовых отраслей края – оборонно-промышленного комплекса, горнодобывающей , рыбной и лесопромышленной отраслей. На 43.4% увеличен выпуск продукции в авиастроении. Комсомольский-на-Амуре филиал АО «Гражданские самолеты Сухого» в 2016 году выпустил 18 самолетов Sukhoi Superjet 100. В рамках экспортного контракта 24 военных истребителя Су-35 в течение двух лет поставит в Китай филиал ПАО «Компания «Сухой» Комсомольский-на Амуре авиационный завод имени Ю.А.Гагарина.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличены объемы добычи золота на 3,4 %, олова в концентрате – на 7%, угля – на 0,4%.
Рыбодобывающими компаниями края установлен новый рекорд вылова – 375 тысяч тонн рыбы и морепродуктов (119 % к уровню 2015 года). В рамках проекта «Доступная рыба», стартовавшего в 2015 году, объем отгрузки продукции в торговые сети региона превысил 1100 тонн, в том числе лососевых – 840 тонн.
Объем грузооборота вырос на 8,3 %. Инвестиции в основной капитал составили 117.6 млрд рублей.
В числе приоритетных направлений на 2017 год министр назвал использование потенциала специальных режимов привлечения инвестиций – ТОСЭР, свободного порта «Владивосток» .
«Все пять основных центров развития Хабаровского края будут «покрыты» этими режимами. Всего за полтора года после вхождения в ТОСЭР 8 резидентов уже начали выпускать продукцию. В текущем году мы ставим задачу, чтобы было реализовано еще не менее 9 проектов», - подчеркнул зампред.
На фоне экономического роста большое значение имеют вопросы социальной стабильности. В крае более 380 тысяч получателей различных видов поддержки. Краевые власти намерены продолжить выполнение своих обязательств перед населением. По-прежнему особое внимание планируется уделять краевой программе поддержки местных инициатив. В 2016 году на нее было выделено 40 млн рублей, в текущем планируется - 50 млн рублей.
«Это проекты, которые выбирает само население, например, обустройство придомовых территорий, парковых и зон отдыха, реставрация памятников ветеранам войны, строительство или ремонт домов культуры. Это хорошо коррелируется с федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» . Наша позиция в этом вопросе однозначная – надо поддерживать инициативы жителей края», - отметил Виктор Калашников.
В текущем году краевые власти продолжат работу над выполнением майских Указов Президента РФ 2012 года. Речь, в частности, идет о заработной плате работников бюджетной сферы. Задача – подтянуть зарплату работников бюджетной сферы к среднему уровню по экономике.
Вера КАЛИНИНА.
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