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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 24 Февраля, 01:06 |
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В Хабаровске готовится "Праздник для настоящих мужчин"
КГУП «Недвижимость» совместно с представителями Дальневосточного военного округа, главным Управлением МЧС России по Хабаровскому краю готовят для Вас яркую праздничную программу. На сцене самого большого катка на Дальнем Востоке выступит духовой военный оркестр. Военнослужащие группы специального назначения покажут высший класс мастерства армейского рукопашного боя. Будет проведена захватывающая реконструкция рыцарского боя.
Мирные защитники наших будней - представители МЧС России по Хабаровскому краю на глазах у всех гостей набережной проведут первенство среди личного состава пожарно-спасательного гарнизона по функциональному силовому многоборью (кроссфит). В полной экипировке огнеборцы продемонстрируют самые яркие элементы кроссфита: настоящие мужчины будут поднимать штанги, кантовать покрышки от тяжелых машин и выполнять другие не менее зрелищные этапы состязания.
Юные гости набережной смогут отведать ароматной армейской каши и познакомиться с настоящей мужской техникой, которая задействована при спасении человеческих жизней: пожарно-спасательным автомобилем с медицинским модулем, современными автоцистернами, квадроциклом и снегоболотоходом. Будущие защитники Отечества смогут примерить боевую одежду пожарных.
На катке все желающие станут участниками спортивных игр и конкурсов. Организаторы приготовили призы и подарки для победителей.
Для всех мужчин набережной свои лучшие творческие номера исполнит участница всероссийского конкурса «Новая звезда» Инна Верт.
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