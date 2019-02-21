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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 22 Февраля, 15:06 |
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Резидент ТОР "Хабаровск" завершает строительство завода вторичной переработки полимеров
Новое производство планируется запустить уже в марте текущего года. Вторым этапом проекта, реализуемого по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», станет ввод в работу линии по выпуску водостоков из переработанного пластика. Инвестиции в оба предприятия составят более 700 млн рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
В рамках первого этапа резидент уже вложил 132 млн рублей, приобретя и разместив в производственных корпусах завода новейшее оборудование для измельчения вторичного пластика в гранулы и последующего их уплотнения. При этом было создано 12 высокопроизводительных рабочих мест. В настоящее время специалисты ООО «ТН-Пластики» осуществляют пуско-наладочные работы на поставленном оборудовании. Испытания включают отбор проб, обработку данных, сверку результатов с нормативами, регистрацию данных.
Сырьем для получения продукции завода будут являться все вторичных полимеры (ПЭТ бутылки, крышки, полиэтилены). Полученный гранулированный пластиковый материал в основном будет использоваться для выпуска собственной продукции – пластиковых водосточных систем, а также производства теплоизоляционных плит резидента ТОР «Хабаровск» ООО «ТехноНИКОЛЬ – Дальний Восток».
Проект ООО «ТН-Пластики» отвечает всем современным требованиям экологической безопасности. Технология переработки пластикового сырья является чистым методом утилизации полимерных отходов.
В рамках действующей системы государственной поддержки инвестиционных проектов АО «Корпорация развития Дальнего Востока» создает все условия, чтобы предприниматели могли комфортно работать и пользоваться необходимой транспортной, энергетической и инженерной инфраструктурой. Строительство новых объектов инженерной и автотранспортной инфраструктуры позволит реализовать на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск» 14 инвестиционных проектов на общую сумму 11,5 млрд рублей и создать около 1,5 тысяч новых рабочих мест. В прошлом году здесь был построен пункт редуцирования газа, газопровод протяженностью 606,5 метра с максимальной нагрузкой 9243 кубометра в час. В 2019 году будут завершены работы по строительству внутриплощадочных канализационных сетей протяженностью более 17 километров. Кроме того, на территории опережающего развития «Хабаровск» в эксплуатацию введено 8 автомобильных дорог общей протяженностью более 15 километров.
В настоящее время на территории ТОР «Хабаровск» 32 резидента, которые уже инвестировали в проекты более 8 млрд рублей. В рамках инвестиционных проектов будет создано более 2500 новых рабочих мест.
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