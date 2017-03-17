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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 23 Марта, 14:30 |
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В развитие горнодобывающей отрасли Хабаровского края вложено более 16 млрд рублей
Степень реализации целевых показателей программы признана эффективной - из 11 целевых показателей в 2016 году не выполнены 2 (по объемам добычи платины (76 %) и индексу производительности труда (90 %),
Как отметил выступивший с основным докладом начальник управления недропользования Николай Ищук, в 2015 – 2016 годы в развитие отрасли края вложено более 16 млрд. рублей. Предусмотренные на 2016 год программой показатели по добыче золота перевыполнены на 6 процентов (или на 1 тонну 172 килограмма), серебра на 20 процентов (или 8 тонн и 400 килограмм), олова - на 5 процентов (или на 27 тонн).
Объем добычи золота за прошлый год составил 19,5 тонны, что на 3,4 % больше по сравнению с 2015 годом. Добыча олова в крае в 2016 году достигла 627 тонн, что в 1,9 раза больше уровня 2014 года.
Как отмечалось на коллегии, региональное правительство предпринимает меры по воспроизводству минерально-сырьевой базы. В прошлом году на эти цели инвестировано свыше 3 млрд. рублей.
Прирост запасов, прошедших геологическую экспертизу за последние два года, составил: золота – 525 тонн, серебра – 307 тонн, меди – более 5 млн. тонн. Из них 278 тонн получено ООО «Амур Минералс» на Малмыжском золото-меднопорфировом месторождении в Нанайском районе, 73 тонны – в результате проведения поисково-оценочных работ на Пони-Мулийской площади в Комсомольском районе, финансируемых за счет средств федерального бюджета.
Обеспеченность отрасли запасами золота с учетом полученного прироста и существующего уровня добычи увеличилась с 10 лет до 34 лет.
«Дальнейшая реализация мероприятий программы позволит привлечь в 2017 году 9,4 млрд. рублей инвестиций, сохранить объемы добычи золота на уровне 19,5 тонн, платины – до 1,6 тонн, довести добычу олова в концентрате до 800 тонн, обеспечить уровень уплаты налогов в территориальный бюджет в сумме 5,8 млрд. рублей, рост индекса производительности труда к уровню 2016 года на 2,5 %,» , - подчеркнул Николай Ищук.
Вера КАЛИНИНА.
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