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22 Марта 2018, 13:14 | Регион сегодня

В Хабаровском крае количество проблемных объектов в долевом строительстве увеличилось в два раза

На коллегии прокуратуры Хабаровского края ситуацию в долевом строительстве охарактеризовали как тревожную

«Эта тема является наиболее острой, потому что затрагивает права свыше 8 тысяч граждан, чьи денежные средства привлечены на их возведение. Выявляемые прокурорами нарушения в области долевого строительства указывают на снижение строительной активности у застройщиков, которые допускают неоднократные переносы сроков по вводу объектов в эксплуатацию. При этом число «проблемных» объектов на территории края за 2017 год возросло с 5 до 11», - заявил прокурор края Виталий Каплунов.

По состоянию на 1 февраля 2018 года, на территории Хабаровского края возводится 90 объектов жилищного долевого строительства.  Заключено 8777 договоров долевого участия на сумму 45,2 млрд рублей. В числе проблемных - 119-квартирный дом по ул. Биробиджанская, 15, жилой дом на пересечении улиц Фрунзе и Амурского бульвара, микрорайон «Радужный», жилая застройка малоэтажными домами в Краснофлотском районе, жилой комплекс «Казачья гора», жилой дом по улице П. Морозова, 23. Это - в Хабаровске. Есть еще  группа трехэтажных 48-квартирных домов в с. Матвеевка Хабаровского района и другие объекты.

Дольщики, которые не могут въехать в уже оплаченные ими квартиры, проводят пикеты, обращаются во все уровни власти и правоохранительные органы, добиваясь исполнения своих прав. В интервью «Дальневосточному капиталу» в прошлом году председатель комитета государственного строительного надзора и экспертизы правительства Хабаровского края Олег СУТУРИН рассказал о том, что делается правительством края для решения ситуации.

 - У нас разработаны дорожные карты по каждому проблемному объекту. Мы помогаем найти добросовестных новых застройщиков, определить способы взаиморасчета с ними, чтобы максимально довести строящееся жилье до стадии сдачи и последующего заселения, - сообщил чиновник.

Когда он давал это интервью, проблемных объектов было семь, сейчас одиннадцать. Прокурорскими проверками в этой сфере выявлено 49 нарушений законодательства. С целью их странения в 2017 году органами прокуратуры края внесено 31 представление, по результатам рассмотрения которых 6 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, принесено 8 протестов, 13 лиц привлечены к административной ответственности, вынесены 2 постановления о направлении материалов в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела, возбуждено 2 уголовных дела, направлен 1 иск в суд.

«Основными нарушениями являются несоблюдение застройщиками требований градостроительного законодательства при возведении многоквартирных домов, - отметила начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны природы краевой прокуратуры Ольга Яновская. – В их числе: отклонение от проектной документации при строительстве домов, неисполнение условий договоров участия в долевом строительстве по передаче жилья гражданам в установленные договором сроки, отсутствие уведомлений об изменении сроков окончания строительства объектов».

Часть ответственности, по ее словам, лежит на органах местного самоуправления, которые нарушают сроки выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, предъявляют дополнительные требования к застройщикам при выдаче разрешительной документации.

На коллегии констатировали, что ситуация требует  усиления прокурорского надзора за исполнением законодательства в долевом строительстве и защите прав дольщиков.

Олег Кульгин.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: жилье  прокуратура  строительство 


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