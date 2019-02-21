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В Хабаровском крае местный житель, обороняясь, застрелил тигра
Сотрудники полиции совместно со специалистами комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края устанавливают обстоятельства происшествия. Как рассказал начальник отдела сохранения объектов животного мира Комитета охотничьего хозяйства Министерства природных ресурсов Хабаровского края Юрий Колпак, инцидент произошел вечером в среду, 20 марта.
«Житель поселка Золотой услышал рёв коровы в сарае и пошел проверить, всё ли в порядке. В сарае он обнаружил тигра и задавленную им корову. По словам мужчины, завидев его, тигр сделал резкий выпад в его сторону. Обороняясь, мужчина ударил хищника вилами. После этого он сходил в дом за ружьем и снова отправился в сарай. С его слов, он попытался отпугнуть хищника, но тот снова кинулся, и мужчина, опасаясь за свою жизнь, выстрелил в него из ружья. К сожалению, ранение оказалось смертельным. Сразу после этого гражданин сообщил о произошедшем в полицию и в охотнадзор. Прибывшие сотрудники полиции и наши специалисты осмотрели место происшествия и опросили гражданина. По факту гибели тигра проводится доследственная проверка. Сейчас тело тигра доставлено в поселок Переяславка, в скором времени его отправят в Уссурийск для проведения экспертизы», — рассказал Юрий Колпак.
По мнению специалистов, проводивших первичный осмотр погибшего хищника, самец тигра был в достаточно преклонном возрасте и имел ярко выраженные возрастные проблемы со здоровьем.
«Произошла трагедия, в причинах которой еще предстоит разобраться специалистам. Очевидно, что у тигра были возрастные физиологические проблемы, которые вынудили его прийти в населенный пункт, забраться на подворье и напасть на корову. По всей видимости, в силу возраста хищник уже не мог самостоятельно добывать себе пропитание в природе. По предварительной оценке специалистов, в момент встречи с человеком тигр был в очень ослабленном состоянии и реальной опасности для гражданина не представлял. Но естественный страх человека перед хищником, к сожалению, привёл к такому печальному исходу. Оценка правомерности действий гражданина будет дана после проведения доследственной проверки и экспертизы, которые позволят установить все обстоятельства произошедшего. Напомню, что обнаружение тигра даже в сарае или в своём дворе — ещё не повод для его убийства. Есть масса примеров, когда в подобных случаях граждане своевременно сообщали о тиграх в соответствующие структуры, а специалисты спасали им жизни и даже возвращали в дикую природу», — комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».
По словам руководителя отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павла Фоменко, ситуация с убитым тигром достаточно неординарная и требует тщательного изучения.
«Нападение хищников на домашних питомцев и сельскохозяйственных животных, когда при этом владелец имущества убил тигра, в Хабаровском крае последний раз была зарегистрирована в 2012 году. Тогда действия человека были оправданы. Возможно, мы имеем дело именно с таким случаем, когда обстоятельства вынудили гражданина убить угрожающее его жизни животное», — комментирует Павел Фоменко.
Отметим, что работа по разрешению конфликтных ситуаций с амурским тигром на Дальнем Востоке России ведется, в том числе, при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.
Автор фото Василий Солкин, WWF России
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