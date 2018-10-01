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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 05 Октября, 20:07 |
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В Хабаровском крае назовут лучших инженеров и инжиниринговые компании
28 июня Региональный центр инжиниринга при поддержке Правительства Хабаровского края и АНО «ДАСИ» проведет торжественное награждение лучших производственных и инжиниринговых компаний края за достижения в области технологического развития, выпуск новых видов продукции и предоставления инженерно-технологических услуг.
Предусмотрено шесть номинаций. В их числе - лучший инженер, лучшая инжиниринговая компания, лучший высокотехнологичный проект субъектов малого и среднего предпринимательства и тд., сообщили журналу "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе губернатора и Правительства Хабаровского края.
В мероприятии примут участие представители Правительства Хабаровского края, руководители и ведущие специалисты производственных предприятий региона, представители общественных и финансовых организаций.
«Поддержка инноваций - один из главных векторов развития нашего края, поэтому мы хотим таким образом подчеркнуть значимость работы, которую делают инженеры и бизнесмены. Подобное мероприятие мы будем проводить впервые, это своего рода «инженерный Оскар» для людей, занимающихся реальным производством, внедряющих новые технологии», - подчеркнул первый заместитель Председателя Правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.
Подробнее о номинациях, времени и месте проведения мероприятия можно узнать (http://rce.dasi27.ru/news)
Напомним, Центр инжиниринга создан в 2013 году на базе автономной некоммерческой организации «Дальневосточное агентство содействия инновациям» и является государственным инструментом технологического развития, модернизации, внедрения новых производственных процессов в промышленность и развития рынка инжиниринговых услуг в крае. При поддержке Центра более 80 предприятий малого и среднего бизнеса региона смогли модернизировать производственные процессы, оборудование, разработать новые образцы продукции.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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