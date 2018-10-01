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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 11 Октября, 00:28 |
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Резиденты двух площадок ТОР "Хабаровск" - "Авангард" и "Ракитное" - получат самые низкие тарифы на электроэнергию
По его словам, об этом удалось договориться с органом тарифного регулирования Хабаровского края, ресурсоснабжающими организациями и гарантирующим поставщиками, а также выработать технические и правовые решения, позволяющие установить одни из самых низких на Дальнем Востоке тарифов.
В частности, принято решение подсоединить площадки ТОР «Хабаровск» к объектам «Федеральной сетевой компании», которая предоставляет крупным потребителям самый низкий энерготариф. Для этого будет построена высоковольтная станция, а Корпорация развития Дальнего Востока обеспечит сетями резидентов ТОР непосредственно на площадках. Новый порядок тарифообразования для резидентов ТОР «Хабаровск» будет определен постановлением правительства РФ.
Соответствующую позицию удалось добиться в вопросах водоснабжения и водоотведения.
"Благодаря хорошей позиции руководителя органа тарифного регулирования и продуктивной позиции местных властей найден ряд решений правового и технического свойства, которые помогут нам иметь более дешевые и выгодные тарифы на водоснабжение и водоотведение", - рассказал журналу "Дальневосточный капитал" Александр Осипов, первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока.
Между тем, ранее первый заместитель главы Минвостокразвития России отмечал, что по объемам заявленных инвестиций и резидентов ТОР «Хабаровск» идет с большим опережением.
«В связи с этим возникает потребность быстрее строить те объекты инфраструктуры, которые мы заложили», - рассказал Александр Осипов.
Сейчас в ведомстве ищут механизмы ускорения возведения инфраструктуры в ТОР «Хабаровск» с тем, чтобы уложиться в намеченные сроки – до конца 2017 года.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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