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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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22 Июля 2016, 16:27 | Регион сегодня
Хабаровский филиал ВТБ выдал предприятиям региона 20,5 млрд рублей
По итогам 2 квартала общий объем выданных хабаровским филиалом ВТБ кредитов составил 20,5 млрд рублей (рост к 1 кварталу 2016 года в 3,1 раза).
Кредитно-документарный портфель хабаровского филиала на 1 июля 2016 года составил 78,8 млрд рублей (рост за квартал 17%). В структуре кредитно-документарного портфеля основную часть составляют: обрабатывающая отрасль (48%), энергетика (15%), торговля (11%), строительство (9%), услуги (4%), сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе банка.
Вице-президент, управляющий хабаровским филиалом ВТБ Евгений Орлов прокомментировал: «Рост объемов финансирования отражает положительную динамику в экономике региона».
Объем привлечения средств клиентов по итогам 2 квартала составил 122,3 млрд рублей (рост в 2,3 раза за квартал).
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