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В Хабаровском крае на руднике Молодежный будут ежегодно добывать до 400 тысяч тонн руды
Вопросы развития отрасли обсудили губернатор Вячеслав Шпорт и директор инвестиционной группы «Русские фонды» Константин Бейрит, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе Правительства Хабаровского края.
В частности, речь шла о планах по запуску рудника Молодежный и обогатительной фабрики в Солнечном районе. Как сообщил Константин Бейрит, рудник уже работает, но чтобы вывести его на проектную мощность, требуется усовершенствовать транспортную схему.
«Чтобы вывозить полученную руду, необходимо достроить штольню, пролегающую над горным разломом. Объект сложный, подрядчик завершит работу к концу года. После этого на Молодежном планируется ежегодно извлекать до 400 тысяч тонн руды», - отметил глава «Русских фондов».
Перерабатывать руду будут в поселке Горный на Солнечной обогатительной фабрике. Сдача ее в эксплуатацию состоится в сентябре 2016 года. Этой же осенью инвестор начнет проектировать здесь сухое хвостохранилище, чтобы обеспечить экологическую безопасность.
Напомним, что запасы Фестивального и Перевального месторождений в Солнечном муниципальном районе края позволяют вести добычу металла при непрерывной работе более 30 лет с перспективой дальнейшего прироста.
Также Константин Бейрит рассказал губернатору об успехах в освоении Правоурмийского месторождения в Верхнебуеинском районе. По его словам, в 2015 году здесь удалось добыть рекордные 600 тонн олова, а план на текущий год – около 800 тонн.
«Год назад мы внедрили новую технологию обогащения руды. Ранее она хорошо зарекомендовала себя в золотодобыче, и мы попробовали перенести ее на производство олова. В результате из того же количества руды мы начали извлекать в полтора-два раза больше металла. Общий объем инвестиций в объекты Солнечного и Верхнебуреинского районов только на минувшую зиму составили около 500 млн рублей», - сообщил директор инвестиционной группы «Русские фонды».
По словам Губернатора Вячеслава Шпорта, Правительство края заинтересовано в дальнейшем развитии оловодобывающих проектов в регионе.
«В частности, мы прикладываем все усилия, чтобы привлечь инвестиции в строительство горно-обогатительного комбината на Правоурмийском месторождении, который позволит получать до 5 тысяч тонн олова ежегодно. Стоимость проекта вместе с сопутствующей инфраструктурой – 9,5 млрд рублей. Обращения о выделении федеральных субсидий уже направлены Председателю Правительства России, главе Фонда развития Дальнего Востока, в Министерство финансов РФ», - сказал Вячеслав Шпорт.
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